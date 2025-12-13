Crack de Brasil deja atónitos a todos: Se retira tras sufrir grave problema

Histórico jugador de Brasil toma drástica decisión con su futuro en el fútbol tras sufrir un episodio cardiaco en pretemporada con su equipo.
Y es que, el brasileño partía como una de las grandes promesas del fútbol, pero poco a poco las lesiones terminaron sacándolo del foco de la atención.
Ganó varios títulos y con el Chelsea de la Premier League se convirtió en una de las estrellas hace unos años.
Hablamos del reconocido brasileño Oscar, quien en su momento brilló en el fútbol Europeo, luego tuvo su paso por China y finalmente regresó a su país.
Sin embargo, la vuelta a su país de origen no fue la mejor, ya que por circunstancias de la vida tendrá que tomar una difícil decisión en su carrera.
Y es que hace un mes sufrió un episodio cardíaco, por lo que debió ser trasladado de urgencia desde el predio de entrenamiento hasta un hospital.
Óscar se dio a conocer en el Mundial Sub-20 en Colombia donde en la gran final anotó los 3 goles de la victoria para Brasil al lado de Coutinho.
El fútbol brasileño se encuentra conmocionado tras una triste noticia luego de volver a Brasil. Sao Paulo le abrió las puertas luego de muchos años jugando en Inglaterra y China.
Con el correr de los días se confirmó que el episodio correspondía a un síncope vasovagal, una reacción del organismo ante ciertos estímulos que provoca caída brusca de presión y frecuencia cardíaca.
Ese mecanismo genera un flujo insuficiente hacia el cerebro, lo que deriva en una pérdida momentánea de conocimiento.
A pesar de la potencia del cuadro, los médicos aclararon que no implicaba riesgo fatal, aunque remarcaron la obligación de realizar controles regulares para evitar nuevas complicaciones en su corazón.
Desde ESPN adelantan que el jugador habría tomado la decisión de retirarse y según los medios locales, la familia enganche también influyó en la determinación de dejar el deporte profesional.
La recta final de la carrera de Oscar estuvo marcado por problemas de salud y lesiones.
En su momento, Oscar fue campeón de la Copa Confederaciones en 2013 y jugó en el Mundial 2024, donde anotó el único gol en la histórica derrota por 7-1 vs Alemania.
El volante ofensivo llegó al Shanghai Port, equipo que lo compró en 2017, cuando era una estrella de la Premier League en el Chelsea.
Además, Oscar es un mediocampista con un pasado en la selección de Brasil. Jugó 48 encuentros, realizó 12 tantos y asistió en 15 ocasiones.
Desde su regreso a la Primera de Brasil en enero del 2025, Oscar disputó 21 partidos, convirtió 2 goles y dio 5 asistencias. Ahora tomará la decisión más difícil de su vida al dejar el fútbol por su salud.