Así fue la estricta educación de Abraham Quintanilla, padre de Selena

El fallecimiento de Abraham Quintanilla Jr. a los 86 años ha desatado una nueva ola de reflexión en Estados Unidos, especialmente entre los fans de la música latina. Mejor conocido como el padre y manager de Selena Quintanilla durante muchos años, Abraham Quintanilla fue una figura central detrás de una de las carreras más influyentes en la historia de la música estadounidense. Si bien la voz y la presencia de Selena marcaron una época, gran parte de la estructura detrás de su ascenso fue construida discretamente por su padre.