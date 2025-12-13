Muere futbolista haciendo piques en moto en la 33 calle de SPS

Fotos en vida de Wilmer Antonio López Campos, el joven futbolista que murió en San Pedro Sula la noche del viernes 12 de diciembre.
Wilmer se destacó en La Lima, en donde era muy reconocidos por sus parientes y amigos que ahora lloran su muerte.
López Campos residía en Nuevo San Juan de La Lima.
López jugaba en el club Sitraterco en liga mayor Carlos A. Bumboll de La Lima.
El informe preliminar indica que la noche del viernes López Campos sufrió un accidente en la 33 calle y fue trasladado al Seguro Social en donde murió.
"Bro, si ayer estabas en el campo viendo el partido; te vi, estabas en tu moto y con tus amigos. Descansa, amigo Wilmer, te extrañaré. Una persona alegre, siempre sonriente", lamentó Ángel Martínez.
"Cuesta creerlo, bro. Levantarme y que lo primero que vea sea esto, cómo duele ver a un amigo tan joven y lleno de vida. Pero Dios sabe; es el único que nos puede dar entendimiento. Ahora está con Matías", agregó.
"Wow, qué triste esta noticia. Lamento mucho la pérdida irreparable de nuestro amigo Wilmer López, un joven lleno de vida, una persona alegre que siempre sacaba una sonrisa con cualquier mínima cosa. Mi más sentido pésame a la familia Campos. Dios te tenga en la santa gloria", comentó Héctor Fuentes.
"Siempre que pasabas en la moto te gritaba “mimaaaa” y me pitabas, y yo te gritaba: “suena más duro un ped.. mío que el pito de esa moto”. Momentos que perdurarán para siempre", recordó Fuentes.
Lizzy Amaya mostró su tristeza: "Vuela alto, mi amigo. Le agradezco a Dios por haberte conocido y por la persona tan maravillosa que eras", relató.
Su vecina Leonor Young le envió palabras de aliento a la familia de Wilmer. "Que sea Dios llenándolos de mucha fortaleza y sabiduría para seguir adelante, reciban el bálsamo consolador que solo Dios nos da Dios lo tenga en gloria bendiciones".
Olimpia Castro le envió sus condolencias a la mamá de Wilmer. "Ay, Yaqui, qué golpe tan grande por tu hijo. Amiga, mi sentido pésame, mi querida amiga. Dios te dé muchas fuerzas y sabiduría para seguir adelante. Cuida a los que te quieren. Dios bendiga tu vida en este momento tan difícil. Ánimo, adelante, amiga".