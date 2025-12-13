  1. Inicio
Revelan archivos y una espada histórica de la era de la Conquista en Honduras

En el municipio de Talgua, Lempira, se hallan archivos de 1937 y una espada atribuida al ejército de Pedro de Alvarado, fortaleciendo su valor histórico.

Wilmer Daniel Torres, secretario municipal, muestra documentos y la espada histórica.

Fotos: Ricarte Orellana/LA PRENSA
Talgua, Lempira

El municipio de Talgua, enclavado en el corazón del departamento de Lempira, está revelando un patrimonio histórico tan vasto como inesperado.

Lejos de ser solo un rincón pintoresco, este pueblo resguarda en sus archivos secretos que podrían reescribir parte de la historia de Honduras. El trabajo de Wilmer Daniel Torres, secretario municipal, ha sido clave para sacar a la luz documentos y artefactos de valor incalculable.

Honduras inaugura laboratorio de salud con apoyo de Japón

Con una dedicación digna de un historiador, Torres ha estado catalogando y resguardando legajos que narran la vida de Talgua a lo largo del tiempo.

Con documentos en mano, relata que los escritos más recientes datan de 1937, ofreciendo una visión detallada sobre la organización social, la administración municipal y el día a día de sus habitantes en una época que para muchos parece lejana.

Estos papeles, amarillentos y frágiles, representan una conexión directa con las generaciones que forjaron la identidad del municipio.

Sin embargo, el hallazgo más sorprendente es una pieza de metal que trasciende la historia local y se vincula directamente con el periodo de la Conquista.

Entre los objetos resguardados se encontró una espada que, según los registros, fue utilizada por el ejército de Don Pedro de Alvarado.

La pieza, que data aproximadamente del año 1600, es un testigo silencioso de la presencia española en esta región y confirma que Talgua formó parte de los acontecimientos que moldearon la identidad de lo que hoy es Centroamérica.

Documentos históricos que analiza Wilmer Daniel Torres.

Este descubrimiento no solo subraya la importancia de Talgua como enclave histórico, sino que también resalta la urgente necesidad de preservar los archivos municipales en todo el país.

Estos documentos y objetos constituyen la memoria colectiva de las comunidades, y su conservación es vital para comprender el origen y evolución de los pueblos hondureños.

Las autoridades locales, conscientes del valor de estos hallazgos, están analizando la mejor forma de resguardar tanto los documentos como la espada.

Se espera que, en un futuro cercano, se habilite un espacio para exhibir este patrimonio, permitiendo a los habitantes y visitantes apreciar de cerca esta conexión única con el pasado.

Espada que, según los registros, fue utilizada por el ejército del conquistador don Pedro de Alvarado.

Talgua se posiciona así no solo como un destino de belleza natural, sino también como una parada obligatoria para quienes buscan redescubrir la historia de Honduras, una historia que aún tiene muchos capítulos por revelar.

