Honduras inaugura laboratorio de salud con apoyo de Japón

Tegucigalpa, Honduras.

“La salud ha sido atendida en primer lugar y esperamos que el próximo gobierno le dé el interés que nosotros le hemos dado”, afirmó.

Durante el acto, la mandataria destacó que el sector salud ha sido una prioridad durante su administración y expresó su expectativa de que los próximos gobiernos mantengan el mismo nivel de compromiso.

La presidenta de la República, Xiomara Castro , inauguró un nuevo Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud, una obra que fortalecerá la capacidad del país para la detección y control de enfermedades infectocontagiosas , gracias al apoyo del Gobierno y pueblo de Japón y a una contraparte nacional.

Con la puesta en funcionamiento de este laboratorio, Honduras dejará de enviar muestras a países como Panamá, República Dominicana o Estados Unidos para la realización de pruebas especializadas, y podrá incluso brindar servicios a otras naciones de la región.

El edificio está ubicado en el sector de San Felipe, en Tegucigalpa, y cuenta con tres niveles equipados para el diagnóstico y vigilancia de enfermedades como el mal de Chagas, malaria, dengue, tuberculosis, meningitis, infecciones de transmisión sexual y otras patologías de interés en salud pública.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La presidenta Castro subrayó que el nuevo laboratorio no solo atenderá las necesidades nacionales, sino que también abrirá sus puertas para apoyar a países vecinos. Asimismo, lamentó que el proyecto haya sufrido retrasos debido a tres procesos de licitación fallidos por causas ajenas al Gobierno.

La obra tuvo un costo total de 252 millones de lempiras, financiados mediante una donación del Gobierno de Japón, además de un aporte de 48.6 millones de lempiras por parte del Estado hondureño.

En su discurso, la jefa del Ejecutivo también informó sobre los avances en infraestructura hospitalaria, señalando que están próximos a concluirse los hospitales de Choluteca, Salamá, Ocotepeque, Santa Bárbara, Roatán y Tocoa, así como el búnker del Hospital San Felipe destinado a la atención de pacientes con cáncer.

“En cuatro años no se puede hacer todo, pero hemos iniciado un proceso de transformación en el que los impuestos del pueblo se están convirtiendo en obras”, manifestó Castro.