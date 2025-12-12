Honduras inaugura laboratorio de salud con apoyo de Japón

La presidenta de la República, Xiomara Castro, inauguró un nuevo Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud, una obra que fortalecerá la capacidad del país para la detección y control de enfermedades infectocontagiosas, gracias al apoyo del Gobierno y pueblo de Japón y a una contraparte nacional.
Durante el acto, la mandataria destacó que el sector salud ha sido una prioridad durante su administración y expresó su expectativa de que los próximos gobiernos mantengan el mismo nivel de compromiso.
“La salud ha sido atendida en primer lugar y esperamos que el próximo gobierno le dé el interés que nosotros le hemos dado”, afirmó.
Con la puesta en funcionamiento de este laboratorio, Honduras dejará de enviar muestras a países como Panamá, República Dominicana o Estados Unidos para la realización de pruebas especializadas, y podrá incluso brindar servicios a otras naciones de la región.
El edificio está ubicado en el sector de San Felipe, en Tegucigalpa, y cuenta con tres niveles equipados para el diagnóstico y vigilancia de enfermedades como el mal de Chagas, malaria, dengue, tuberculosis, meningitis, infecciones de transmisión sexual y otras patologías de interés en salud pública.
La presidenta Castro subrayó que el nuevo laboratorio no solo atenderá las necesidades nacionales, sino que también abrirá sus puertas para apoyar a países vecinos. Asimismo, lamentó que el proyecto haya sufrido retrasos debido a tres procesos de licitación fallidos por causas ajenas al Gobierno.
La obra tuvo un costo total de 252 millones de lempiras, financiados mediante una donación del Gobierno de Japón, además de un aporte de 48.6 millones de lempiras por parte del Estado hondureño.
En su discurso, la jefa del Ejecutivo también informó sobre los avances en infraestructura hospitalaria, señalando que están próximos a concluirse los hospitales de Choluteca, Salamá, Ocotepeque, Santa Bárbara, Roatán y Tocoa, así como el búnker del Hospital San Felipe destinado a la atención de pacientes con cáncer.
“En cuatro años no se puede hacer todo, pero hemos iniciado un proceso de transformación en el que los impuestos del pueblo se están convirtiendo en obras”, manifestó Castro.
📌ATENCIÓN🇭🇳En breves instantes la presidenta @XiomaraCastroZ inaugurará en Tegucigalpa, las nuevas instalaciones del Laboratorio Nacional de Vigilancia que servirá para regular y supervisar el estado de la salud pública a través del estudio de enfermedades infectocontagiosas a... pic.twitter.com/YVXXSdKeTv— Secretaría de Prensa de Honduras (@gobprensaHN) December 12, 2025
En el acto inaugural participaron Héctor Manuel Zelaya, secretario privado de la Presidencia; Carla Paredes, ministra de Salud; y Nakai Kazuhiro, embajador de Japón en Honduras.
Por su parte, el diplomático japonés destacó que el laboratorio desempeñará un papel clave en la respuesta a enfermedades contagiosas como la malaria y el dengue, que continúan representando un desafío para la salud pública en el país.