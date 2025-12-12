$!Escrutinio especial: ¿qué se juega cada partido en esta revisión decisiva?

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) planea iniciar este domingo el escrutinio especial de las actas con inconsistencias en los niveles presidencial, municipal y legislativo, un proceso que podría provocar movimientos importantes en los resultados preliminares de los comicios del 30 de noviembre. El organismo reporta 2,773 actas con inconsistencias en el nivel presidencial, suficientes para modificar tendencias en una contienda cerrada, con Nasry Asfura, del Partido Nacional, quien acumula 1,298,835 votos (40.52%), mientras Salvador Nasralla, del Partido Liberal, registra 1,256,428 (39.20%). La diferencia entre ambos es de apenas 42,407 votos. En el caso del partido Libertad y Refundación (Libre), su candidata presidencial, Rixi Moncada, se mantiene en el tercer lugar con 618,448 votos, equivalentes a un 19.29%. La última actualización, publicada el 9 de diciembre con un 99.40% de transmisión, mostró inconsistencias en la plataforma que llegó a reportar 21,825 actas, cuando el universo real es de 19,167. Estas variaciones incrementaron las dudas entre partidos y observadores sobre la magnitud de los errores que deben ser depurados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Previamente, se esperaba que el escrutinio especial iniciara el jueves, luego se aplazó para el viernes y finalmente el CNE anunció que comenzaría el domingo. Esta serie de cambios generó expectativas y tensiones entre partidos, observadores y ciudadanos, conscientes de que cada jornada de revisión podría inclinar la balanza de una contienda presidencial marcada por un empate técnico. En promedio, se estima que cada acta en disputa contiene unos 250 votos, lo que significa que más de 580,000 sufragios podrían definir la elección, consolidar tendencias o prolongar la incertidumbre. Según un análisis de este medio, los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Yoro —con más de 2.6 millones de ciudadanos habilitados para votar— presentan las mayores inconsistencias en el nivel presidencial. A diferencia de procesos anteriores, este año se registraron aproximadamente 3.7 millones de votantes que participaron de los 6.5 millones habilitados, tomando en cuenta tanto los votos ya contabilizados de cada candidato como los pendientes en las actas con inconsistencias.

Cambios

582,000 votos aproximadamente podrían definirse en las 2,773 actas con inconsistencias a nivel presidencial

A nivel municipal, la situación es igualmente estrecha. Un análisis de LA PRENSA Premium identificó 26 alcaldías con diferencias inferiores a 1.5 puntos porcentuales. Entre ellas destacan casos como Tegucigalpa, donde la diferencia entre Juan Diego Zelaya (PN) y Jorge Aldana (Libre) es de apenas 613 votos, con 492 actas por revisar. Y es que desde hace cuatro días y acompañado de militantes de Libre, Aldana se ha mantenido en las afueras del Instituto de Formación Profesional (Infop), donde se ubica el Centro Logístico Electoral (CLE) para pedir al CNE una revisión de acta por acta. En La Lima, Cortés, Santiago Motiño, del Partido Nacional, (quien ya fue alcalde del muncipio) aventaja por 200 votos a Reynaldo Maldonado, del Partido Libre, un margen que también podría cambiar con la revisión de 41 actas con inconsistencias. En el municipio de San Francisco de Yojoa, Cortés también hay una diferencia de 190 votos a favor de Francisco Reyes, del Partido Liberal, que lidera con 4,779 votos frente a 4,589 de Carlos Rodríguez, del Partido Libre. Sin embargo, tienen 3 actas con inconsistencias que podrían cambiar la tendencia. Este medio solicitó al codirector electoral del CNE, Eduardo Fuentes, el detalle de las actas con inconsistencias a nivel de diputaciones, pero no respondió a llamadas ni mensajes. Sin embargo, Bladimir Bastida, codirector de Formación Política Electoral del CNE, señaló ante los medios que el escrutinio comenzará con las actas que ingresan de oficio, es decir, aquellas con errores aritméticos, firmas faltantes u otras inconsistencias. Tomando como referencia la cantidad de actas con irregularidades a nivel presidencial, se estima que podrían registrarse cambios importantes en los demás niveles de elección, donde también hay actas que deberán ser verificadas. Los resultados preliminares del CNE indican que el hemiciclo estaría conformado por 49 diputados del Partido Nacional, 41 del Partido Liberal, 35 de Libre, uno de Democracia Cristiana y dos del Partido Innovación y Unidad (Pinu-Sd). Pero con el escrutinio especial, cada partido político sigue estando en contienda y se juega resultados clave en los tres niveles electivos. La presidencia, donde podrían definirse votos decisivos; las diputaciones al Congreso, que pueden alterar la composición legislativa; y las alcaldías, donde unas pocas actas con inconsistencias podrían cambiar quién gobierna varios municipios (donde los resultados preliminares mantenían liderando al Partido Nacional, como segunda fuerza al Partido Liberal y en tercera Libre).

Proceso

El CNE estableció que la revisión comenzará por el nivel presidencial, seguirá con diputaciones y cerrará con las alcaldías, avanzando en orden alfabético desde Atlántida hasta el voto en el exterior para asegurar un proceso ordenado y sin interrupciones. Los departamentos tendrán horarios específicos para la entrega de maletas electorales. Por ejemplo, en Francisco Morazán y Cortés, la última hora de entrega para diputados será a las 5:00 pm en el turno A y 5:00 am en el turno B; en el resto del país, el límite será a las 5:30 pm y 5:30 am. Unas 2,000 personas participarán en el escrutinio especial, según informó el codirector Lino Tomás Mendoza, una vez que concluyan los procesos de validación y acreditación. Cada partido político inscribió 400 representantes, que trabajarán en un espacio habilitado con 150 mesas receptoras, con miembros propietarios y suplentes. El escrutinio funcionará en turnos de 7:00 am a 7:00 pm y de 7:00 pm a 7:00 am. El CNE anticipó que el proceso no concluirá este fin de semana; continuará la próxima semana, pues la ley les permite realizar la declaratoria de elecciones hasta el 30 de diciembre.

"Cambios en cargos dependerán de exhaustividad y del manejo del escrutinio": Javier Acevedo, director de Ciprodeh

Espera

La incertidumbre política ha aumentado conforme se acerca el inicio del escrutinio especial. El expresidente Manuel Zelaya, coordinador de Libre, aseguró que su conteo interno “acta por acta” demuestra que Salvador Nasralla ganó la presidencia.

Organismos nacionales e internacionales acompañarán la revisión. La Unión Europea instó a partidos y autoridades a no obstaculizar la labor electoral. "Debe respetarse la voluntad del pueblo hondureño. La UE urge a los partidos políticos y a las autoridades a abstenerse de realizar acciones que obstaculicen el trabajo de las instituciones electorales y a respetar el Estado de Derecho", señaló la UE en un comunicado el viernes.