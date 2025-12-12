$!Escrutinio especial: ¿qué se juega cada partido en esta revisión decisiva?

A nivel municipal, la situación es igualmente estrecha. Un análisis de LA PRENSA Premium identificó 26 alcaldías con diferencias inferiores a 1.5 puntos porcentuales.Entre ellas destacan casos como Tegucigalpa, donde la diferencia entre Juan Diego Zelaya (PN) y Jorge Aldana (Libre) es de apenas 613 votos, con 492 actas por revisar.Y es que desde hace cuatro días y acompañado de militantes de Libre, Aldana se ha mantenido en las afueras del Instituto de Formación Profesional (Infop), donde se ubica el Centro Logístico Electoral (CLE) para pedir al CNE una revisión de acta por acta.En La Lima, Cortés, Santiago Motiño, del Partido Nacional, (quien ya fue alcalde del muncipio) aventaja por 200 votos a Reynaldo Maldonado, del Partido Libre, un margen que también podría cambiar con la revisión de 41 actas con inconsistencias.En el municipio de San Francisco de Yojoa, Cortés también hay una diferencia de 190 votos a favor de Francisco Reyes, del Partido Liberal, que lidera con 4,779 votos frente a 4,589 de Carlos Rodríguez, del Partido Libre. Sin embargo, tienen 3 actas con inconsistencias que podrían cambiar la tendencia.Este medio solicitó al codirector electoral del CNE, Eduardo Fuentes, el detalle de las actas con inconsistencias a nivel de diputaciones, pero no respondió a llamadas ni mensajes.Sin embargo, Bladimir Bastida, codirector de Formación Política Electoral del CNE, señaló ante los medios que el escrutinio comenzará con las actas que ingresan de oficio, es decir, aquellas con errores aritméticos, firmas faltantes u otras inconsistencias.Tomando como referencia la cantidad de actas con irregularidades a nivel presidencial, se estima que podrían registrarse cambios importantes en los demás niveles de elección, donde también hay actas que deberán ser verificadas.Los resultados preliminares del CNE indican que el hemiciclo estaría conformado por 49 diputados del Partido Nacional, 41 del Partido Liberal, 35 de Libre, uno de Democracia Cristiana y dos del Partido Innovación y Unidad (Pinu-Sd).Pero con el escrutinio especial, cada partido político sigue estando en contienda y se juega resultados clave en los tres niveles electivos.La presidencia, donde podrían definirse votos decisivos; las diputaciones al Congreso, que pueden alterar la composición legislativa; y las alcaldías, donde unas pocas actas con inconsistencias podrían cambiar quién gobierna varios municipios (donde los resultados preliminares mantenían liderando al Partido Nacional, como segunda fuerza al Partido Liberal y en tercera Libre).