Control de maletas, supervisores y conteo: así será el escrutinio especial

Representantes de distintos sectores de la sociedad civil que integran el bloque “Unidos por la Democracia” hicieron ayer, miércoles, un llamado a los partidos políticos a mantener la calma y a esperar pacientemente los resultados del escrutinio especial, asegurando al mismo tiempo que el proceso se realice con total transparencia para respetar la voluntad ciudadana.Durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa, los líderes sociales coincidieron sobre la importancia de permitir que el Consejo Nacional Electoral lleve a cabo su labor sin presiones externas.El escrutinio especial consiste en revisar todas aquellas actas que presenten algún tipo de inconsistencia, realizando un recuento de los votos en cada nivel electivo, según lo estipula el reglamento publicado recientemente por el CNE. Este garantiza la representación de los partidos políticos y la presencia de observadores de la sociedad civil, con el objetivo de brindar certeza y legitimidad a los resultados finales.Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, indicó que hasta el momento se ha identificado un 13% de actas con inconsistencias y que es fundamental dar espacio al CNE para ejecutar el proceso. “Son más de 2,000 actas las que se revisarán, todos queremos conocer los resultados, pero debemos tener paciencia, la ley establece como fecha límite el 30 de diciembre para concluir este procedimiento”, señaló.Por su parte, Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación por una Sociedad más Justa, enfatizó que el proceso muestra el clamor del pueblo hondureño y llamó a los actores políticos a respetar la normativa vigente. “Es momento de que los políticos, y sobre todo quienes se sienten tentados por el caos, se tranquilicen y nos respeten. Debemos defender nuestra democracia y permitir que el procedimiento legal se cumpla de manera transparente. Esperamos que en los primeros días de la próxima semana se pueda dar una declaración que aporte tranquilidad al pueblo hondureño”, afirmó.Julio Raudales, representante de la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras, resaltó la necesidad de fortalecer la vigilancia ciudadana durante el escrutinio. “Tuvimos un proceso transparente, festivo y pacífico el pasado 30 de noviembre, ahora es fundamental aprovecha para organizarnos, realizar veeduría clara y garantizar que la transmisión de resultados sea lo más transparente posible. Esto contribuye a la paz en el país y al fortalecimiento institucional para evitar situaciones similares en el futuro”, puntualizó.El bloque “Unidos por la Democracia” insistió ante medios de comunicación en que la paciencia y la observancia rigurosa de los procedimientos legales son esenciales para que Honduras pueda cerrar este ciclo electoral con credibilidad y respeto a la decisión de sus ciudadanos.