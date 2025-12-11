Control de maletas, supervisores y conteo: así será el escrutinio especial

San Pedro Sula, Honduras.

Con miras a garantizar la transparencia y certeza en los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha establecido, para el escrutinio especial previsto a iniciarse este viernes, un reglamento detallado que regula cada paso del proceso y que comprende restricciones y medidas de seguridad en el recuento de votos. Este procedimiento busca fortalecer la confianza en el sistema electoral y asegurar que cada voto sea contabilizado y revisado correctamente. Según el reglamento del CNE, el escrutinio especial se llevará a cabo siguiendo un orden jerárquico de niveles electivos en caso de que se ordene el recuento en una misma Junta Receptora de Votos (JRV). Primero será la fórmula presidencial y Parlamento Centroamericano, luego diputados al Congreso Nacional y corporaciones municipales. Cada nivel electoral tiene procedimientos específicos de verificación y recuento de votos, con enfoque especial en transparencia, seguridad y correcta consignación de resultados. El orden de ejecución por departamentos ha sido definido por el CNE: Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro y, finalmente, voto en el exterior. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Cada departamento tiene horarios específicos de entrega de maletas según nivel electivo y turno. Por ejemplo, para diputados en Francisco Morazán y Cortés, la última hora de entrega del turno A es a las 5:00 pm y del turno B a las 5:00 am, mientras que en los demás departamentos es a las 5:30 pm y 5:30 am, respectivamente.

El Centro Logístico Electoral, bajo la coordinación de la Dirección Electoral, recibirá las maletas electorales y los cuadernos de votación originales, organizándolos por correlativo para su procesamiento. Las maletas serán registradas electrónicamente mediante códigos RFID (pequeños chips o etiquetas que emiten señales de radio, donde ada maleta electoral tendrá código único que puede ser leído por un lector) y de forma manual antes de ser trasladadas por acarreadores a las Juntas Especiales de Verificación y Recuento. Cada junta contará con supervisores, quienes atenderán necesidades logísticas y garantizarán que los recuentos se realicen de manera ordenada y conforme al reglamento. Una vez concluido el escrutinio de cada maleta, los resultados se consignarán en actas de cierre especial, que serán firmadas por todos los miembros de las juntas, escaneadas y transmitidas al sistema central del CNE. El horario de los escrutinios especiales estará dividido en dos turnos: turno A de 7:00 am a 7:00 pm y turno B de 7:00 pm a 7:00 am. Los departamentos y niveles electivos tendrán horarios específicos para la entrega de maletas, garantizando que todas sean procesadas de manera completa. Además de los recuentos de oficio; es decir, aquellas inconsistencias detectadas en primera instancia por el sistema, el reglamento contempla la posibilidad de realizar recuentos especiales a petición de parte, coordinados por la secretaría general del CNE. Los apoderados legales de los partidos políticos podrán presenciar el escrutinio, pero su ausencia no detendrá el procedimiento. Un fedatario (asignado para dar fe pública) levantará actas de constatación, que se integrarán al expediente administrativo correspondiente. Las juntas se integrarán por representantes de cada partido político que participó en las elecciones generales. Para garantizar su funcionamiento, se instalarán 150 juntas por turno, con miembros propietarios y suplentes. Los cargos se asignarán aleatoriamente mediante sorteo y se rotarán en cada cambio de turno. Los miembros de las juntas deben recibir capacitación obligatoria previa al escrutinio, organizada por el Instituto Nacional de Formación Político-Electoral. Asimismo, se les otorgará un estipendio diario según el turno en que participen: 800 lempiras en el turno A y 1,100 lempiras en el turno B. El escrutador abrirá la maleta electoral y clasificará los votos en válidos, nulos y blancos. Cada voto será mostrado a los miembros de la junta para su validación y luego consignado en el acta de cierre especial, indicando el total de papeletas utilizadas y cantidad de votos por candidato. Para parlamentarios, el proceso será similar al nivel presidencial, pero el escrutador contabilizrá las marcas a favor de cada candidato a diputado propietario, revisando firmas y sellos requeridos en cada papeleta y organizando los votos en legajos según su clasificación. En el caso de las alcaldías se aplicará el mismo procedimiento que en el nivel presidencial, garantizando la correcta clasificación y registro de los votos. Entre las funciones de los distintos proyectos y dependencias del CNE están la coordinación de la logística y organización del escrutinio especial; certificación de acuerdos, designaciones de miembros de juntas y autorizaciones de recuentos especiales. También se gestionará el ingreso y salida de maletas y transmisión de resultados, se acreditarán miembros de las juntas y enlaces de partidos. Los integrantes de las juntas tendrán que haber sido capacitados y solo tres observadores por organización podrán presenciar el proceso, sin injerencia alguna. El Ministerio Público supervisará denuncias de delitos electorales, mientras que las Fuerzas Armadas garantizarán orden y seguridad en las instalaciones, donde paralelamente habrá auditoría externa, pero sin intervenir en el escrutinio. Durante el escrutinio especial estará prohibido portar celulares o dispositivos electrónicos que permitan capturar imágenes, así como ingresar con distintivos partidarios, alimentos o bebidas. La seguridad estará a cargo del Proyecto de Seguridad con apoyo de las Fuerzas Armadas. Una vez finalizado el escrutinio, las maletas se devolverán a la bodega de custodia, completando un control detallado en todo momento.

Abogan por transparencia

Representantes de distintos sectores de la sociedad civil que integran el bloque “Unidos por la Democracia” hicieron ayer, miércoles, un llamado a los partidos políticos a mantener la calma y a esperar pacientemente los resultados del escrutinio especial, asegurando al mismo tiempo que el proceso se realice con total transparencia para respetar la voluntad ciudadana. Durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa, los líderes sociales coincidieron sobre la importancia de permitir que el Consejo Nacional Electoral lleve a cabo su labor sin presiones externas. El escrutinio especial consiste en revisar todas aquellas actas que presenten algún tipo de inconsistencia, realizando un recuento de los votos en cada nivel electivo, según lo estipula el reglamento publicado recientemente por el CNE. Este garantiza la representación de los partidos políticos y la presencia de observadores de la sociedad civil, con el objetivo de brindar certeza y legitimidad a los resultados finales. Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, indicó que hasta el momento se ha identificado un 13% de actas con inconsistencias y que es fundamental dar espacio al CNE para ejecutar el proceso. “Son más de 2,000 actas las que se revisarán, todos queremos conocer los resultados, pero debemos tener paciencia, la ley establece como fecha límite el 30 de diciembre para concluir este procedimiento”, señaló. Por su parte, Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación por una Sociedad más Justa, enfatizó que el proceso muestra el clamor del pueblo hondureño y llamó a los actores políticos a respetar la normativa vigente. “Es momento de que los políticos, y sobre todo quienes se sienten tentados por el caos, se tranquilicen y nos respeten. Debemos defender nuestra democracia y permitir que el procedimiento legal se cumpla de manera transparente. Esperamos que en los primeros días de la próxima semana se pueda dar una declaración que aporte tranquilidad al pueblo hondureño”, afirmó. Julio Raudales, representante de la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras, resaltó la necesidad de fortalecer la vigilancia ciudadana durante el escrutinio. “Tuvimos un proceso transparente, festivo y pacífico el pasado 30 de noviembre, ahora es fundamental aprovecha para organizarnos, realizar veeduría clara y garantizar que la transmisión de resultados sea lo más transparente posible. Esto contribuye a la paz en el país y al fortalecimiento institucional para evitar situaciones similares en el futuro”, puntualizó. El bloque “Unidos por la Democracia” insistió ante medios de comunicación en que la paciencia y la observancia rigurosa de los procedimientos legales son esenciales para que Honduras pueda cerrar este ciclo electoral con credibilidad y respeto a la decisión de sus ciudadanos.

Suspenso

Los resultados preliminares del CNE tienen a los candidatos Nasry ‘Tito" Asfura, del Partido Nacional; y a Salvador Nasralla, del Partido Lberal, en una reñida competencia. Con el 99.40% de las actas escrutadas, Asfura se mantiene en el primer lugar con 1,298,835 votos (40.52%), seguido por Nasralla con 1,256,428 sufragios (39.48%), mientras que la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, es tercera con 618,448 votos (19.29%).

Sobre la mesa Plazo para presentar las impugnaciones por parte de los partidos políticos vence el 15 de diciembre

Plazo para presentar las impugnaciones por parte de los partidos políticos vence el 15 de diciembre En la noche del miércoles 10 de diciembre fue aprobado por unanimidad en el Consejo Nacional Electoral, el reglamento para el escrutinio especial de estas elecciones

En la noche del miércoles 10 de diciembre fue aprobado por unanimidad en el Consejo Nacional Electoral, el reglamento para el escrutinio especial de estas elecciones Se revisarán 2,750 actas con inconsistencias y 115 actas no transmitidas, cuyo paradero se investiga en el Centro Logístico Electoral

Se revisarán 2,750 actas con inconsistencias y 115 actas no transmitidas, cuyo paradero se investiga en el Centro Logístico Electoral El escrutinio comenzará una vez concluya la verificación visual del jueves, que se centra en las actas del nivel municipal.

Según el coordinador general de Libre y expresidente, Manuel Zelaya, la fórmula presidencial de los comicios la ganó Salvador Nasralla, en lo que parece un reconocimiento tácito de la derrota oficialista. Pese a sus declaraciones sobre el supuesto triunfo electoral de Nasralla, Zelaya ha dicho también que no reconoce los resultados y asegura que está en marcha un "golpe electoral", mientras tanto, el Partido Nacional ha pedido a sus seguidores y contrincantes políticos, mucha "prudencia", al tiempo que ha aceptado y se ha sumado a las voces de quienes han pedido conteo de voto por voto.