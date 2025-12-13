  1. Inicio
Dos muertos y ocho heridos tras tiroteo en universidad de Estados Unidos

"Corran, escóndanse", la universidad de Brown ordenó a sus estudiantes buscar refugio por tirador activo en su campus.

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 18:26 -
  • Agencia EFE
La Universidad de Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island.

 Foto: redes sociales
Providence, Estados Unidos.

La Universidad de Brown informó este sábado sobre un tiroteo activo en su campus, ubicado en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island. “Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley.

La policía de Brown y de Providence se encuentra en el lugar. Permanezcan refugiados por el momento”, avisó la universidad en una alerta enviada a los alumnos.

En un segundo mensaje, la universidad aseguró que había un sospechoso detenido; sin embargo, poco después eliminó esa información y rectificó. “La policía no tiene a ningún sospechoso bajo custodia y continúa buscando al sospechoso o sospechosos”, indicó.

"Lamentamos profundamente comunicarles que hemos confirmado la muerte de dos víctimas en el tiroteo ocurrido en el edificio de ingeniería Barus & Holley", informó la universidad.

Las otras ocho víctimas que están "en estado crítico pero estable" fueron trasladadas a hospitales cercanos.

“Cierren las puertas, silencien los teléfonos y permanezcan ocultos hasta nuevo aviso. Recuerden: CORRAN, si se encuentran en la zona afectada, evacúen de forma segura si pueden; ESCÓNDANSE, si no es posible evacuar, pónganse a cubierto; LUCHEN, como último recurso, tomen medidas para protegerse”, añadió la universidad.

La primera alerta fue enviada cerca de las 17:00 horas locales (22:00 GMT).

Captura de la cuenta @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este sábado, sobre el tiroteo en Providence (EE.UU.).

(@realDonaldTrump / EFE)

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rectificó en sus redes sociales tras haber asegurado que el sospechoso estaba detenido y afirmó: “El sospechoso del tiroteo registrado en el campus de la Universidad de Brown no fue detenido”.

