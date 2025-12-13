Dos muertos y ocho heridos tras tiroteo en universidad de Estados Unidos

Providence, Estados Unidos.

La Universidad de Brown informó este sábado sobre un tiroteo activo en su campus, ubicado en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island. “Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley.

La policía de Brown y de Providence se encuentra en el lugar. Permanezcan refugiados por el momento”, avisó la universidad en una alerta enviada a los alumnos.

En un segundo mensaje, la universidad aseguró que había un sospechoso detenido; sin embargo, poco después eliminó esa información y rectificó. “La policía no tiene a ningún sospechoso bajo custodia y continúa buscando al sospechoso o sospechosos”, indicó.