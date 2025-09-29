La intervención de Honduras en la ONU: Palestina, crítica al organismo y elecciones

El canciller hondureño, Javier Bu Soto, intervino este lunes en la 80ªAsamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
Bu Soto instó a una "reforma urgente" del Consejo de Seguridad y advirtiendo que, de no hacerlo, el organismo corre el riesgo de convertirse en un “espectador impotente” frente a los conflictos globales.
Durante su intervención, Bu Soto subrayó que el sistema multilateral atraviesa una crisis de credibilidad y eficacia. “El mundo no está en paz”, expresó, al citar como ejemplo el genocidio en Gaza (Palestina), la guerra en Ucrania, y las crisis persistentes en Oriente Medio, África y Haití. El canciller dijo que esto es "una muestra del fracaso en el mandato de garantizar la paz".
También denunció el papel del derecho al veto, ejercido por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, Estados Unidos, Francia, Rusia y el Reino Unido), al que consideró “un obstáculo para la justicia y la paz mundial”. En ese sentido, reafirmó el respaldo de Honduras a la postura del Sur Global, que exige una transformación estructural de la Carta de las Naciones Unidas.
Consejo de Seguridad
“Si queremos que las Naciones Unidas sobreviva como garante de la paz y no como un espectador impotente, es imperativo reformar su Carta Constitutiva. Honduras se une al clamor de los pueblos que demandan democratizar el Consejo de Seguridad para devolverle legitimidad, eficacia y justicia”, sostuvo.
Entre las propuestas presentadas por Bu Soto figuran la ampliación del número de miembros permanentes y no permanentes, la eliminación del veto, el fortalecimiento del rol vinculante de la Asamblea General, y la inclusión de sectores históricamente marginados en los espacios de decisión global.
“Honduras no acepta más excusas. No callaremos ante la injusticia”, enfatizó, remarcando que el multilateralismo debe ser una herramienta para garantizar paz, dignidad y libertad a los pueblos.
Pobreza y elecciones en Honduras
En la segunda parte de su discurso, el canciller aprovechó para destacar los avances alcanzados por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a tres años y medio de gestión. Señaló que la pobreza general se ha reducido del 73 % en 2021 al 63 % en 2024, mientras que la pobreza extrema bajó 14 puntos porcentuales en el mismo período.
Bu Soto cerró refiriéndose al proceso electoral general en Honduras de noviembre: "Señora presidenta, señoras y señores delegados, este noviembre, Honduras celebrará elecciones generales en el marco de un proceso transparente, inclusivo y democrático. El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro garantiza la participación libre de todos los sectores políticos, el respeto a las libertades públicas y el acompañamiento de misiones de observación electoral internacionales y regionales".