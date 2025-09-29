La intervención de Honduras en la ONU: Palestina, crítica al organismo y elecciones

San Pedro Sula.

El canciller hondureño, Javier Bu Soto, intervino este lunes en la 80ªAsamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Bu Soto instó a una "reforma urgente" del Consejo de Seguridad y advirtiendo que, de no hacerlo, el organismo corre el riesgo de convertirse en un “espectador impotente” frente a los conflictos globales. Durante su intervención, Bu Soto subrayó que el sistema multilateral atraviesa una crisis de credibilidad y eficacia. “El mundo no está en paz”, expresó, al citar como ejemplo el genocidio en Gaza (Palestina), la guerra en Ucrania, y las crisis persistentes en Oriente Medio, África y Haití. El canciller dijo que esto es "una muestra del fracaso en el mandato de garantizar la paz".

También denunció el papel del derecho al veto, ejercido por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, Estados Unidos, Francia, Rusia y el Reino Unido), al que consideró “un obstáculo para la justicia y la paz mundial”. En ese sentido, reafirmó el respaldo de Honduras a la postura del Sur Global, que exige una transformación estructural de la Carta de las Naciones Unidas.

Consejo de Seguridad

“Si queremos que las Naciones Unidas sobreviva como garante de la paz y no como un espectador impotente, es imperativo reformar su Carta Constitutiva. Honduras se une al clamor de los pueblos que demandan democratizar el Consejo de Seguridad para devolverle legitimidad, eficacia y justicia”, sostuvo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Entre las propuestas presentadas por Bu Soto figuran la ampliación del número de miembros permanentes y no permanentes, la eliminación del veto, el fortalecimiento del rol vinculante de la Asamblea General, y la inclusión de sectores históricamente marginados en los espacios de decisión global.

“Honduras no acepta más excusas. No callaremos ante la injusticia”, enfatizó, remarcando que el multilateralismo debe ser una herramienta para garantizar paz, dignidad y libertad a los pueblos.

Pobreza y elecciones en Honduras