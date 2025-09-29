Concluye Asamblea de la ONU marcada por el creciente aislamiento de Israel

Nueva York, Estados Unidos.

El 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU concluye formalmente hoy, poniendo así fin a una semana que quedará marcada por el creciente aislamiento de Israel en el mundo y la violenta andanada lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra Naciones Unidas desde el mismo estrado de la Asamblea.

Aunque hoy lunes quedan por intervenir los últimos estados, los de mayor peso ya han pronunciado sus discursos, y de hecho casi todas las delegaciones han abandonado ya Nueva York tras una semana de frenesí diplomático.

Si hay una imagen por la que esta Asamblea pasará a la historia, es sin duda la de decenas de delegaciones de todos los continentes que el viernes abandonaron la sala en protesta por la guerra de Gaza para dejar prácticamente solo al primer ministro israelí Benjamín cuando pronunció su discurso el pasado viernes.

Esa "espantada" ya había venido precedida por el reconocimiento unos días atrás del Estado de Palestina por parte de diez nuevos países -entre ellos Reino Unido, Francia o Canadá-, que llevan a 157 el número de países que reconocen ese Estado, lo que equivale al 81 % de estados miembros de la ONU.

Pero ni lo uno ni lo otro hicieron mella en un desafiante Netanyahu, que desde el estrado de la Asamblea prometió que nunca aceptaría un Estado palestino porque eso equivaldría a "un suicidio político" para Israel.

La guerra de Gaza y el derecho de los palestinos a un Estado ha sido el tema más citado en los discursos de los 174 países que hasta hoy han intervenido, e incluso algunos de los "países amigos" que le quedan a Israel en el mundo y que se resisten a reconocer al Estado palestino, han mostrado en sus discursos que se les agota la paciencia.

Así, la primera ministra italiana, Georgia Meloni, dijo ante la Asamblea que Israel "ha traspasado un límite" con la guerra de Gaza, mientras que el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, dijo que Israel había creado en Gaza "un infierno en la Tierra" y "una pesadilla humanitaria".