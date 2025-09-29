Surge la tormenta Imelda y pone en alerta el sureste de EEUU

La nueva tormenta tropical Imelda traerá lluvias en el sureste de Estados Unidos, aunque sin tocar tierra, mientras el huracán Humberto avanza hacia las Bermudas tras decrecer a categoría 4, informó este lunes el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).
El organismo estadounidense indicó que "se espera que marejadas y alto oleaje tanto de Humberto como de Imelda produzcan condiciones marinas peligrosas y corrientes marinas a lo largo de la costa este de Florida y la costa de Georgia hoy".
Imelda estaba, en el último reporte, a 425 kilómetros (265 millas) al este-sureste de Cabo Cañaveral en Florida, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (cincuenta millas) y un desplazamiento hacia el norte a quince kilómetros por hora (nueve millas).
Por el paso del ciclón, que podría fortalecerse a huracán este lunes o martes, el NHC prevé hasta diez centímetros (cuatro pulgadas) de lluvia en el noreste de Florida y las costas de Carolina del Sur y Carolina del Norte, así como entre diez y veinte centímetros (cuatro a ocho pulgadas) en Cuba y las Bahamas. La "lluvia podría resultar en inundaciones repentinas y urbanas aisladas" en Estados Unidos, advirtió el organismo.
En tanto, el huracán Humberto, cuya fuerza ha impulsado la desviación de Imelda hacia el oeste, se mueve ahora como huracán categoría 4 tras haber alcanzado el nivel 5 el fin de semana.
Humberto estaba en el último informe a 585 kilómetros (365 millas) al sur-suroeste de las Bermudas con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora (145 millas) y un desplazamiento hacia el norte a 22 kilómetros por hora (catorce millas).
Por ahora, el huracán genera "condiciones marinas peligrosas, incluyendo alto oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida", en islas del Caribe del norte, las Bahamas y las Bermudas.
"Se espera que las condiciones de oleaje peligrosas comiencen a afectar gran parte de la costa este de los Estados Unidos hoy", indicó el NHC.
Hasta ahora suman nueve ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle y Humberto, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand e Imelda, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre trece y dieciocho tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.EFE