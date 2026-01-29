  1. Inicio
Choloma vs Lobos UPNFM, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

La jornada 2 del Torneo Clausura 2026 trae consigo un interesante enfrentamiento entre Choloma y Lobos UPNFM

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúa su marcha y sigue regalando emociones, partidos intensos y resultados sorpresa. En esta segunda jornada, uno de los duelos que genera expectativa será el que protagonizarán Choloma y Lobos UPNFM, dos equipos con realidades distintas pero con la misma necesidad de sumar.

--LA PREVIA--

El conjunto cholomeño volverá a presentarse ante su afición con la misión clara de hacerse fuerte en casa y comenzar a escalar posiciones en la tabla. Luego de un arranque complicado, Choloma sabe que cada punto es vital en su lucha por alejarse de los últimos puestos y ganar confianza en este inicio del torneo.

Por su parte, Lobos UPNFM llega a este compromiso con buenas sensaciones tras lo mostrado en la primera jornada. El equipo universitario, dirigido por Salomón Nazar, ha dejado claro que será un rival incómodo para cualquiera y buscará mantener la regularidad desde el arranque del Clausura .

Tabla de posiciones Liga Nacional: Olimpia sufre revés y el líder se consolida

Los Lobos saben que sumar de visita es clave para sus aspiraciones y no esconderán su intención de ir por los tres puntos. Con una idea de juego bien definida y un plantel disciplinado tácticamente, UPNFM intentará aprovechar cualquier error del rival para inclinar el partido a su favor.

juego tendrá un horario de comienzo a las 5:15 pm, hora de Honduras. Será transmitido por Deportes TVC y se podrá seguir minuto a minuto en DIARIO La Prensa.

