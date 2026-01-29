Choloma vs Lobos UPNFM, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúa su marcha y sigue regalando emociones, partidos intensos y resultados sorpresa. En esta segunda jornada, uno de los duelos que genera expectativa será el que protagonizarán Choloma y Lobos UPNFM, dos equipos con realidades distintas pero con la misma necesidad de sumar.

El conjunto cholomeño volverá a presentarse ante su afición con la misión clara de hacerse fuerte en casa y comenzar a escalar posiciones en la tabla. Luego de un arranque complicado, Choloma sabe que cada punto es vital en su lucha por alejarse de los últimos puestos y ganar confianza en este inicio del torneo.

Por su parte, Lobos UPNFM llega a este compromiso con buenas sensaciones tras lo mostrado en la primera jornada. El equipo universitario, dirigido por Salomón Nazar, ha dejado claro que será un rival incómodo para cualquiera y buscará mantener la regularidad desde el arranque del Clausura .