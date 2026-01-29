Fuertes lluvias provocan evacuaciones en Arizona, Atlántida

Arizona, Atlántida

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron inundaciones severas en el municipio de Arizona, departamento de Atlántida, obligando a evacuar a varios pobladores de las zonas más afectadas.

Equipos de apoyo del Cuerpo de Bomberos y vecinos organizaron evacuaciones improvisadas para poner a salvo a personas en condición vulnerable, entre ellas adultos mayores y pacientes con problemas de salud. En varios tramos, el nivel del agua cubrió completamente la vía, dejando incomunicados algunos sectores.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de doña Rosa, una adulta mayor que regresaba de recibir un tratamiento de diálisis cuando fue sorprendida por las inundaciones. Debido a la imposibilidad de circular en vehículo, tuvo que ser trasladada de forma no convencional para poder cruzar la zona afectada.

La mujer fue movilizada en una carreta a la altura del kilómetro 17, sorteando tramos con agua y lodo para poder llegar a su vivienda. Vecinos del sector colaboraron en el traslado ante el riesgo que representaba exponerla a las corrientes y superficies inestables.

Hasta el momento, más de 30 comunidades del municipio de Tela, Atlántida, quedaron incomunicadas a causa de las fuertes lluvias que han provocado daños en caminos y puentes, informó el alcalde Ricardo Cálix.

El edil explicó que la municipalidad realizará evaluaciones técnicas para determinar la magnitud de los daños y procederá a declarar estado de emergencia, con el objetivo de agilizar la asignación de recursos y el uso de maquinaria que permita restablecer la comunicación terrestre entre las comunidades afectadas.