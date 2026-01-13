Tela busca dinamizar su economía atrayendo turistas salvadoreños y cruceros europeos

Honduras

Con la apertura de la Plaza Turística Municipal, nuevos establecimientos y dinamismo comercial, los empresarios de Tela buscarán seducir a los salvadoreños para que visiten este destino durante las vacaciones de agosto. Además de turistas de El Salvador, que es el mercado más cercano, los teleños aspiran a que lleguen más cruceristas en la próxima temporada, luego de alcanzar cifras inesperadas entre noviembre de 2025 y enero de 2026. Carlo Ávila, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tela ve optimismo en 2026 luego de observar un crecimiento en la actividad comercial empujada por una serie de factores, como las nuevas inversiones, mayor seguridad en el municipio y, también, por la estabilidad política que hay en el país luego del proceso electoral. “La Plaza Turística Municipal, construida por el alcalde Ricardo Cálix, le ha dado al municipio de Tela un mayor dinamismo. El sábado tuvimos una reunión con los locatarios y nos informaron que no han parado de facturar. Muchos de ellos pensaban que sus ventas solo serían durante las temporadas, de días festivos, pero no. La mayoría ha aumentado las ventas en 300%”, dijo Ávila.

Empresarios, autoridades y ciudadanos inauguraron en septiembre de 2025 la Plaza Turística Municipal, a pocos metros de muelle y frente al mar, la cual es ahora un nuevo atractivo turístico para familias que antes no encontraban un lugar de recreación y extranjeros que se limitaban a permanecer dentro de un hotel y no se animaban a recorrer la ciudad. "Así como los salvadoreños ofrecen como atractivo turístico su biblioteca Binaes del centro de San Salvador, nosotros le ofrecemos a nuestros vecinos salvadoreños el mar Caribe, playas extensas de arena blanca y una Plaza Turística Municipal con más de 20 establecimientos comerciales, entre restaurantes, heladerías y otros", dice. Ávila dice que la nueva plaza se ha convertido en unos de los primeros lugares que visitan los cruceristas que han llegado a Tela a bordo del Le Bellot, una embarcación de la compañía francesa Ponant, con capacidad para unos 184 pasajeros y 118 tripulantes; con balcón, jacuzzi y mayordomo. "Entre el año pasado y enero de este año, hicieron 8 visitas a Tela. En la temporada 2026 y 2027, esperamos más visitas porque a estos cruceristas europeos le ha gustado Tela. Hasta la tripulación, entre ellos, el capitán, ha bajado del crucero y ha caminado por las calles de Tela, que ahora es una ciudad que también ofrece seguridad", dice el empresario.