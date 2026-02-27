Alerta por tos ferina, hospitales reportan dos nuevos casos a la semana

San Pedro Sula, Honduras.

Al menos dos casos de tos ferina por semana están diagnosticando los principales hospitales de la zona noroccidental del país, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y el personal médico que ha reiterado el llamado a la vacunación. Este viernes, la unidad de epidemiología del hospital regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), informó que dos lactantes, de cuatro meses y un año de edad, permanecen hospitalizados bajo sospecha de tos ferina. De acuerdo con la información, desde enero 2026 a la fecha, el centro asistencial ha atendido 14 pacientes con sintomatología relacionada con esta infección respiratoria. Los reportes epidemiológicos del IHSS indican que en promedio los médicos están diagnosticando dos casos sospechosos por semana, lo que ha obligado a mantener una vigilancia activa.

Hasta el momento, en este hospital no se reportan fallecimientos por esta causa, aunque las autoridades reconocen que el comportamiento de la enfermedad exige atención permanente. El panorama es similar en el hospital Mario Catarino Rivas, donde el miércoles 25 de febrero, el doctor Wilmer Madrid, neumólogo pediatra, informó que el centro asistencial está diagnosticando dos nuevos casos de tos ferina a la semana. Madrid señaló que este incremento sostenido de tos ferina preocupa al personal de salud, especialmente por el impacto que la enfermedad, prevenible por vacuna, puede tener en los lactantes. Explicó que el mayor riesgo lo enfrentan los bebés menores de seis meses, quienes aún no han completado su esquema de vacunación, ya que la inmunización se aplica a los dos, cuatro y seis meses de edad, por lo que dependen en gran medida de los anticuerpos que la madre les transmite durante el embarazo. El especialista confirmó que actualmente un niño permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), intubado, debido a complicaciones asociadas a la tos ferina.