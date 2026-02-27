Alerta por tos ferina, hospitales reportan dos nuevos casos a la semana

Al menos dos casos de tos ferina por semana están diagnosticando los principales hospitales de la zona noroccidental del país, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y el personal médico que ha reiterado el llamado a la vacunación.
Este viernes, la unidad de epidemiología del hospital regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), informó que dos lactantes, de cuatro meses y un año de edad, permanecen hospitalizados bajo sospecha de tos ferina.
De acuerdo con la información, desde enero 2026 a la fecha, el centro asistencial ha atendido 14 pacientes con sintomatología relacionada con esta infección respiratoria.
Los reportes epidemiológicos del IHSS indican que en promedio los médicos están diagnosticando dos casos sospechosos por semana, lo que ha obligado a mantener una vigilancia activa.
Hasta el momento, en este hospital no se reportan fallecimientos por esta causa, aunque las autoridades reconocen que el comportamiento de la enfermedad exige atención permanente.
El panorama es similar en el hospital Mario Catarino Rivas, donde el miércoles 25 de febrero, el doctor Wilmer Madrid, neumólogo pediatra, informó que el centro asistencial está diagnosticando dos nuevos casos de tos ferina a la semana.
Madrid señaló que este incremento sostenido de tos ferina preocupa al personal de salud, especialmente por el impacto que la enfermedad, prevenible por vacuna, puede tener en los lactantes.
Explicó que el mayor riesgo lo enfrentan los bebés menores de seis meses, quienes aún no han completado su esquema de vacunación, ya que la inmunización se aplica a los dos, cuatro y seis meses de edad, por lo que dependen en gran medida de los anticuerpos que la madre les transmite durante el embarazo.
El especialista confirmó que actualmente un niño permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), intubado, debido a complicaciones asociadas a la tos ferina.
La situación se torna más preocupante luego de que ese miércoles también se confirmara la muerte de tres niños por tos ferina en Honduras, dos de ellos en San Pedro Sula.
Cabe señalar que, hasta la semana pasada, la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula registraba 18 casos de tos ferina en lo que va del año, cuatro de ellos en la última semana.
En tanto, la Región Sanitaria de Cortés, que abarca 11 municipios, reportó cinco casos positivos: un niño de un mes, dos de dos meses, uno de cuatro meses y una niña de nueve años, procedentes de Villanueva, Puerto Cortés y Choloma. La mayoría corresponde a lactantes que no habían completado su esquema de vacunación.
Especialistas coinciden en que el repunte está relacionado con la caída en las coberturas de vacunación tras la pandemia de covid-19.
Al respecto, el médico y diputado de Cortés, Carlos Umaña, subrayó que antes el país mantenía niveles superiores al 90% de vacunación, "lo que permitió prácticamente eliminar la enfermedad", no obstante, en la actualidad la cobertura es inferior al 80%.
Umaña exhortó a los padres de familia a acudir a los centros de salud para vacunar a sus hijos, así como a las mujeres embarazadas, recordando que la tos ferina es prevenible, que la vacuna es segura, gratuita, y que no existe evidencia científica que la relacione con trastornos del espectro autista.
“No permita que su niño muera por una enfermedad inmunoprevenible”, expresó el galeno a través de su cuenta en X.
Los médicos explicaron que la enfermedad suele iniciar como un resfriado común, pero puede evolucionar rápidamente hacia accesos de tos intensa y persistente, en los que el niño se torna rojo o morado e incluso puede vomitar.
Entre los signos de alarma figuran la dificultad para respirar, el decaimiento, la falta de apetito y alteraciones en el estado de conciencia. Ante cualquiera de estos síntomas, recomiendan acudir de inmediato al centro de salud más cercano.