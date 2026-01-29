Carretera a Ticamaya: presentan proyecto en el CN para reconstruirla

Alberto Chedrani, diputado nacionalista por Cortés, presentó un proyecto de ley con el que busca la aprobación de un decreto para la construcción de una nueva carretera entre el sector Cemcol (San Pedro Sula) y Ticamaya (Choloma).
El congresista insiste en que ese tramo se encuentra en pésimo estado y que su proyecto ha sido ingresado en varias ocasiones, pero sin llegar a concretarse la obra.
"Este proyecto lo he ingresado varias veces y parece no entienden la urgente necesidad de construir una nueva carretera porque esta ya dio su vida útil hace varios años", dijo Chedrani a LA PRENSA.
En esa zona están las colonias Bosques de Jucutuma Uno, Dos y Tres, La Pedroza, Arenales, Real del Campo Dos, Sitradima, Bordo Dixie, Nueva Inversión, Villa Norma, La Sabana, Santa Fe, y las aldeas Bosques de Jucutuma y Copén.
La zona ha experimentado un crecimiento intenso en la última década y la carretera ha colapsado. Los baches son interminables y los vecinos de esas comunidades coordinan actividades para bachear ante el abandono de autoridades.
Aunque es una zona en la que hay varias colonias de San Pedro Sula, la carretera es nacional, por lo que su mantenimiento y reparación corresponde al Gobierno.
"No creo que los compañeros no estén de acuerdo a que se dé una respuesta a este proyecto. Se han introducido tantos proyectos y no hemos tenido respuesta. Este proyecto, de esta carretera, se ha introducido unas cuatro veces. La gente está contenta en esa zona cuando se hace", expuso Chedrani en la plenaria.