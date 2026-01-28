Congreso Nacional se prepara para elegir al nuevo procurador general

Tegucigalpa, Honduras

En su tercera sesión ordinaria, los diputados del Congreso Nacional elegirán el lunes 2 de febrero al nuevo procurador y subprocurador general de la República. En la misma jornada, también se prevé la aprobación de varias iniciativas de ley impulsadas desde el Poder Ejecutivo. Tras cuatro años en funciones, el CN elegirá al sucesor de Manuel Díaz Galeas, quien fue nombrado por el gobierno anterior de manera arbitraria, sin cumplir —según señalamientos— los requisitos del cargo ni los votos necesarios, en una sesión integrada únicamente por diputados propietarios y suplentes del partido Libertad y Refundación (Libre). “No le vamos a dar ni un minuto más a alguien que llegó ilegalmente al cargo. Lo he dicho antes y lo digo hoy: el procurador se nombró de manera ilegal porque no tiene los requisitos constitucionales, se nombró sin el quórum y solo lo nombraron con suplentes de Libre usurpando los curules; y tercero, destituyeron ilegalmente a la procuradora porque ella vencía hasta en junio”, declaró Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

La sesión fue convocada para el lunes 2 de febrero a las 2:00 de la tarde, y el primer punto en la agenda será la elección del procurador general. Aunque aún no hay un nombre oficial para ocupar el cargo, entre los posibles candidatos ha comenzado a mencionarse al abogado Dagoberto Aspra.

Comisiones de dictamen

Para la aprobación de las iniciativas ya presentadas como proyectos de ley, el titular del Congreso Nacional conformó cuatro comisiones de dictamen. El primero de los dictámenes que será presentado la próxima semana corresponde a la Ley de Empleo por Tiempo Parcial. Además, se espera que en los próximos días se dictaminen la Ley de Reforma Constitutiva de las Fuerzas Armadas, la reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional y las reformas electorales.