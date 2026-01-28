¿Meta cobrará por usar Instagram, Facebook y WhatsApp? Esto es lo que realmente planea

¿Van a cobrar por usar Instagram, Facebook o WhatsApp? La pregunta comenzó a circular con fuerza en redes sociales y foros tecnológicos luego de que Meta Platforms revelara que está preparando cambios importantes en la forma en que sus aplicaciones podrían ofrecer nuevas funciones a los usuarios.
La compañía de Mark Zuckerberg se alista para probar nuevos modelos de suscripción en sus plataformas más populares, una decisión que marca un giro estratégico en su apuesta por monetizar herramientas avanzadas impulsadas por inteligencia artificial.
De acuerdo con un informe publicado por TechCrunch y confirmado por un portavoz de Meta, estos planes de pago buscarán "desbloquear mayor productividad y creatividad", ofreciendo acceso a funciones exclusivas y capacidades de IA más potentes.
Entre las novedades que se contemplan está la ampliación de los agentes de inteligencia artificial desarrollados por Meta, incluyendo tecnologías provenientes de Manus, la empresa especializada en IA que la multinacional adquirió recientemente por una cifra cercana a los 2 mil millones de dólares.
Este movimiento responde, en parte, al interés de Meta por recuperar la enorme inversión realizada en talento, infraestructura y adquisiciones de inteligencia artificial durante el último año, en un mercado cada vez más competitivo.
A diferencia de otras compañías líderes en IA, Meta ha mantenido sus modelos Llama como código abierto, permitiendo el acceso gratuito a sus capacidades básicas, mientras explora fórmulas para monetizar herramientas más avanzadas sin cerrar el ecosistema.
Dentro de los planes premium también figura Vibes: la experiencia de videos cortos generados con IA. Aunque seguirá contando con una versión gratuita, Meta analiza limitar ciertas funciones y ofrecer herramientas adicionales a quienes opten por pagar.
Entonces, ¿Meta cobrará por usar Instagram, Facebook y WhatsApp? La respuesta es clara: no. El uso básico de las aplicaciones seguirá siendo gratuito, y las suscripciones serán opcionales, dirigidas únicamente a quienes deseen funciones avanzadas impulsadas por IA.
En el caso de Instagram, se evalúan beneficios como listas de audiencia ilimitadas, identificar seguidores que no devuelven el follow y ver historias de forma anónima, mientras que en WhatsApp y Facebook se anticipa una mayor integración de inteligencia artificial y ajustes en la experiencia publicitaria.
Meta aseguró que escuchará a su comunidad y recopilará opiniones antes de implementar definitivamente estas suscripciones, dejando claro que el objetivo no es cobrar por las apps, sino ofrecer herramientas premium para quienes busquen más control, creatividad y productividad dentro de sus plataformas.