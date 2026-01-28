Shakira y sus colaboraciones con diseñadores de moda: un recorrido visual

Shakira no solo ha marcado generaciones con su música, también ha construido una identidad visual poderosa que evoluciona con cada etapa de su carrera. A lo largo de los años, la artista colombiana ha trabajado de la mano de reconocidos diseñadores y casas de moda, convirtiendo cada aparición pública y cada gira en una pasarela cargada de simbolismo, fuerza y autenticidad.
En sus inicios, su estilo estuvo profundamente influenciado por sus raíces latinas y árabes: telas fluidas, transparencias, cinturones de monedas y movimientos que dialogaban con el vestuario. Estas elecciones no eran casuales; reforzaban su narrativa artística y su conexión con la danza, convirtiendo la ropa en una extensión de su cuerpo y su mensaje.
Con el paso del tiempo, Shakira comenzó a colaborar con diseñadores de alta costura y marcas internacionales que reinterpretaron su esencia. Vestidos ceñidos, cortes asimétricos, brillos estratégicos y piezas hechas a medida acompañaron momentos clave de su carrera, desde premiaciones hasta presentaciones históricas en escenarios globales. Cada look hablaba de empoderamiento, sensualidad y evolución.
Durante sus giras mundiales, la moda se volvió aún más protagonista. Trajes diseñados para el movimiento, pensados para resistir coreografías intensas sin perder impacto visual, demostraron cómo la funcionalidad y el diseño pueden convivir. Aquí, la colaboración entre artista y diseñador se transformó en una alianza creativa total.
En los últimos años, Shakira ha apostado por una imagen más sofisticada y contemporánea, sin perder su esencia. Sus colaboraciones reflejan a una mujer segura, madura y consciente de su poder, utilizando la moda como herramienta de expresión personal y narrativa visual.
Este recorrido confirma que Shakira no sigue tendencias: las adapta, las reinventa y las hace suyas. Su relación con la moda es una conversación constante entre música, identidad y arte, donde cada diseño cuenta una historia y cada colaboración deja huella.
Aún en medio de las polémicas por su separación, a finales de 2022, Shakira anunció por medio de redes sociales su colaboración como embajadora de la casa británica de lujo Burberry. Esta campaña consistió en el modelaje de la colección Burberry Festive, la cual fue lanzada previo a las fiestas decembrinas, con el fin de que todas las mujeres tuvieran atuendos deslumbrantes para lucir en sus reuniones.
Durante su aparición en el evento británico del Gran Premio de Fórmula 1 en Silverstone, Shakira confirmó su colaboración con la hija de Paul McCartney, luciendo un atuendo confeccionado bajo su firma. Todo el estilo de moda británico plasmado en la marca del ex Beatle fue modelado por la intérprete por medio de una combinación que reunió dos de las más grandes tendencias del 2023: las prendas denim y el uso de elementos de polipiel.
En días recientes, la también compositora apareció en Instagram, presumiendo una sesión de fotos tomada por el francés Nicolas Gerardin. En los retratos se revela su más reciente colaboración con la firma italiana Fendi, dejando en claro que los estándares de Shakira nunca se acotan a mantenerse estáticos y siempre logran elevarse con nuevas colaboraciones de lujo.
La intérprete de Pies descalzos acudió a la propuesta de Otoño-Invierno 2023 Alta Costura de la casa francesa, una que rindió homenaje a los 30 años de Haute Couture de la marca rememorando looks icónicos de sus pasarelas. Al parecer, la artista latina fue parte de este reencuentro, pues portó un vestido abrigo en color blanco, con un gigantesco ‘NO’ en relieve, un guiño al look con el que Viktor & Rolf abrió su desfile Ready to Wear de Otoño-Invierno 2008.