Shakira y sus colaboraciones con diseñadores de moda: un recorrido visual

Durante su aparición en el evento británico del Gran Premio de Fórmula 1 en Silverstone, Shakira confirmó su colaboración con la hija de Paul McCartney, luciendo un atuendo confeccionado bajo su firma. Todo el estilo de moda británico plasmado en la marca del ex Beatle fue modelado por la intérprete por medio de una combinación que reunió dos de las más grandes tendencias del 2023: las prendas denim y el uso de elementos de polipiel.