El escándalo fiscal que sacude la carrera de Cha Eun Woo

En estos 11 años de carrera, he tenido más carencias que virtudes.Gracias al amor y al apoyo generoso que me han brindado, pude ocupar el lugar especial que hoy se llama “Cha Eun Woo”.A todos los que confiaron en mí y me alentaron incluso cuando no era suficiente, sé que nunca podré devolverles todo lo que me han dado.Lamento profundamente el dolor y el cansancio que he causado.