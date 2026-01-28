El escándalo fiscal que sacude la carrera de Cha Eun Woo

Cha Eun Woo, miembro del grupo ASTRO y actor surcoreano, enfrenta acusaciones de evasión fiscal por más de 20 mil millones de wones, un caso que ya ha generado consecuencias institucionales y comerciales.
El Ministerio de Defensa de Corea del Sur retiró videos promocionales militares en los que participaba el artista, mientras que varias marcas suspendieron el uso de su imagen. Eun Woo cumple actualmente su servicio militar obligatorio y tiene prevista su baja en julio de 2027.
Antecedentes del caso: El 27 de enero de 2026, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur confirmó la eliminación de los videos protagonizados por Cha Eun Woo del canal oficial de YouTube KFN Plus. Las piezas formaban parte de la serie That Day’s Military Story, en la que el artista participaba como narrador desde diciembre de 2025.
La decisión se produjo tras conocerse que el Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur notificó al cantante y actor una evaluación tributaria adicional superior a los 20 mil millones de wones (aproximadamente 13,6 millones de dólares). La revisión estaría vinculada a una estructura empresarial relacionada con su madre, de acuerdo con la información difundida por autoridades fiscales.
El 26 de enero de 2026, Cha Eun Woo publicó un mensaje de disculpa en su cuenta de Instagram. En el texto, reconoció la “decepción” causada y se comprometió a colaborar con la investigación en curso.
Un fondo negro, como imagen, el artista escribió en su cuenta lo siguiente ya traducido en español: Buenas tardes. Les habla Cha Eun Woo. En los últimos días han surgido diversas situaciones relacionadas conmigo.Con toda sinceridad, inclino la cabeza y me disculpo por las molestias y la decepción que he causado. Como ciudadano de Corea, siento la obligación de asumir esta responsabilidad.Me pregunto si mi postura frente al deber y los compromisos ha sido lo suficientemente firme, y por ello miro hacia atrás con profunda reflexión.
En estos días, lo primero que debo expresar son mis condolencias a quienes han resultado heridos por mis acciones.He dedicado tiempo a pensar y reflexionar sobre cómo debía dirigirme a ustedes, temiendo que cualquier explicación pudiera sonar como una excusa o que mis palabras no fueran suficientes.Finalmente, comprendí que disculparme directamente es un deber que no puedo eludir.
Escribo estas palabras después de cumplir con mis tareas dentro de la unidad militar.Actualmente estoy sirviendo en el ejército, y quiero dejar claro que mi alistamiento nunca fue una forma de evadir esta polémica.No fue una elección intencional.El año pasado, el proceso de investigación fiscal se volvió inevitable justo antes de mi ingreso al servicio militar, y terminé uniéndome sin haber concluido dicho proceso.
Pero también reconozco que esta situación refleja mis propias faltas. Asumo plenamente la responsabilidad y me solidarizo con quienes han sufrido por ello.Si no me identificara como soldado, sé que muchos habrían cargado con un peso mayor.Por eso siento el deseo de pedir disculpas cada día, y escribo estas palabras con todo mi corazón.
En estos 11 años de carrera, he tenido más carencias que virtudes.Gracias al amor y al apoyo generoso que me han brindado, pude ocupar el lugar especial que hoy se llama “Cha Eun Woo”.A todos los que confiaron en mí y me alentaron incluso cuando no era suficiente, sé que nunca podré devolverles todo lo que me han dado.Lamento profundamente el dolor y el cansancio que he causado.
Me comprometo a participar con diligencia en los procedimientos relacionados con la investigación que se llevará a cabo.Y, conforme al veredicto final de las autoridades competentes, aceptaré humildemente las consecuencias y asumiré la responsabilidad que corresponda.De ahora en adelante, me miraré con mayor rigor.
Con un sentido más profundo de responsabilidad, en retribución al amor que he recibido hasta ahora, viviré con más conciencia y compromiso. Una vez más, ofrezco mis más sinceras disculpas por las molestias ocasionadas. Cha Eun Woo, 26 de enero de 2026.
El Ministerio de Defensa no emitió un comunicado detallado sobre la medida, aunque la eliminación total de su presencia en plataformas oficiales ha sido interpretada como un distanciamiento institucional. En paralelo, Shinhan Bank y la marca de cosméticos Abbive retiraron campañas publicitarias en las que aparecía el artista, reflejando el impacto inmediato del caso en su actividad comercial.
La controversia amenaza la reputación de Cha Eun Woo considerado uno de los rostros más influyentes del K-pop y de los K-dramas. Su imagen pública, hasta ahora asociada con disciplina y éxito profesional, se ve afectada por un escándalo que podría incidir en futuros contratos musicales y de actuación.
En Corea del Sur, la industria publicitaria suele reaccionar con rapidez ante este tipo de polémicas, lo que podría traducirse en una pausa prolongada de su exposición mediática y en una revisión de acuerdos vigentes.
Cha Eun Woo inició su servicio militar obligatorio en julio de 2025. Este periodo, que se extiende por cerca de dos años, concluiría en julio de 2027. Su eventual regreso a la vida pública coincidirá con el desenlace de la investigación fiscal, un escenario que marcará un punto crítico para su reintegración en la industria del entretenimiento.