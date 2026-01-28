  1. Inicio
¿Qué pasó con Pinto? Bronca en Olancho-Olimpia y Bengtson se encara con hinchas

Lo que desató la molestia de Bengtson, bronca, diputado presente y las bellezas que robaron suspiros en el Olancho FC vs Olimpia. ¿Y Pinto?

1 de 27

El Olimpia sufrió este sábado su primer tropiezo en el Clausura 2024. Olancho FC lo puso contra las cuerdas con un jugador menos: estas fueron las mejores imágenes del partido

 Fotos OPSA: Alex Pérez.
2 de 27

Las chicas llegaron para disfrutar del lindo juego en el Estadio Juan Ramón Brevé.
3 de 27

Ellas aprovecharon para tomarse fotografías en la previa del partido. ¡Un lindo ambiente se vivió!
4 de 27

Esta guapa aficionada sigue al Olimpia en todos su partidos y así fue captada por el lente de LA PRENSA.
5 de 27

¡Ambientazo! El Olancho FC se encargó de poner la música y color antes del arranque del partido.
6 de 27

¡HERMOSAS! Las bellas edecanes que se robaron el show en la previa del juego.
7 de 27

Sin duda, ellas robaron suspiros en el Estadio Juan Ramón Brevé.
8 de 27

El diputado Jorge Cálix es fanático del Olancho FC y este miércoles estuvo apoyándolo ante Olimpia.

9 de 27

Una de las incógnitas en la previa del encuentro era sobre la presencia de José Mario Pinto ante los rumores de salida rumbo a Argentina.
10 de 27

Todos los reflectores apuntaron a José Mario Pinto, mediocampista merengue que tendría contadas las horas en el club y se convertiría en nuevos fichaje del Banfield de Argentina.
11 de 27

Edwin Rodríguez aprovechó para tomarse fotos con los aficionados en su llegada al estadio.
12 de 27

Este fue el 11 titular de Olimpia: Edrick Menjívar, Carlos Sánchez, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Kevin Güity, Raúl García, Jorge Álvarez, José Mario Pinto, Edwin Rodríguez, Jorge Benguché y Jerry Bengtson.
13 de 27

El partido entre Olancho FC y Olimpia arrancó con mucha intensidad y las broncas no pueden faltar en este tipo de juegos.
14 de 27

Con Pinto en cancha, el Olimpia estaba intentando generar daño a los Potros del Olancho, pero no encontraba el camino para romper esa muralla.
15 de 27

Al minuto 33, Deyron Martínez fue expulsado por esta fuerte falta contra el jugador Kevin Güity de Olimpia.
16 de 27

Tuvieron que ingresar de inmediato para atender a Kevin Güity por la fuerte entrada.
17 de 27

El partido se fue al descanso sin goles y Olimpia no esta aprovechando su superioridad. La afición del Olancho FC celebró el aniversario de fundación de su equipo durante el medio tiempo.
18 de 27

Al reaundarse el juego, Jorge Benguché rompió con el empate y anotó de cabeza tras el centro del "Mango" y desvío de Nelson Muñoz.
19 de 27

El "Toro" lo celebró con todo tras estrenarse en el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.
20 de 27

Pero la alegría duró poco. Al minuto 60, Carlos Argueta soltó un potente remate, Edrick Menjívar no pudo controlar el balón y Clayvin Zúniga puso el empate 1-1.
21 de 27

La reacción de Eduardo Espinel al ver a su equipo perder puntos ante el Olancho FC que jugó con un jugador menos.
22 de 27

El estratega uruguayo mostró su frustración durante el partido y de esta manera fue captado por el LENTE de LA PRENSA.
23 de 27

Tras el final del partido, integrantes de la barra del Olimpia tuvieron un pequeño inconveniente. La Policía Nacional tuvo que intervenir para evitar que la situación pasara a más.
24 de 27

Los aficionados se mostraron molestos en una de las gradería del Juan Ramón Brevé.
25 de 27

El marcador no se volvió a mover y el partido terminó 1-1. Olimpia tropezó de visita en el Juan Ramón Brevé.
26 de 27

Por su parte, el Olancho FC sumó su primer punto luego de caer en su debut ante Real España el pasado sábado.

27 de 27

Una de las imágenes que se viralizó tras el partido fue la de Jerrry Bengtson: "Yo tengo diez y ustedes tienen cero", les recordó a la afición de los Potros que lo provocaron en su salida rumbo al banquillo.

Fotos TDTV
