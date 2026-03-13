Destapan romance de Kylian Mbappé con influencer española: ¿y Ester Expósito?

El nombre de Kylian Mbappé vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que un periodista revelara un supuesto romance del delantero con una influencer española.
En los últimos días ha tomado fuerza en redes sociales y medios internacionales la supuesta relación entre el futbolista francés Kylian Mbappé y la actriz española Ester Expósito. Lo que en un principio parecía solo un rumor de internet ha ido tomando cada vez más fuerza.
Lo que comenzó como comentarios y especulaciones entre seguidores de ambos personajes ahora se perfila como una relación prácticamente confirmada, al menos según diversas versiones que han circulado durante la última semana.
A pesar de que ni el delantero francés ni la actriz han hecho declaraciones públicas sobre el tema, ambos han sido vistos juntos en diferentes ocasiones, lo que ha alimentado aún más las versiones sobre un posible romance.
Las imágenes y reportes que circulan en redes han provocado que el supuesto vínculo sentimental entre el futbolista y la actriz se convierta en uno de los temas más comentados del momento.
Mientras tanto, en el plano deportivo, Mbappé atraviesa un momento complicado con el Real Madrid. En las últimas semanas el atacante ha estado alejado de las canchas debido a una lesión que le ha impedido jugar.
Esta situación ha generado cierta preocupación entre los aficionados del club merengue, quienes esperan que el jugador se recupere lo antes posible para volver a aportar al equipo.
Sin embargo, si en el terreno de juego las cosas no marchan de la mejor manera, en el ámbito personal parece que el francés vive una etapa mucho más positiva.
Diversos medios aseguran que Mbappé estaría iniciando una relación sentimental con Ester Expósito, considerada una de las actrices europeas con mayor proyección y popularidad en los últimos años.
Durante los últimos días, ambos se han convertido en protagonistas de portadas de medios internacionales, tanto de la prensa deportiva como de la farándula.
Lo que hace algunas semanas parecía un acercamiento impensado entre una estrella del fútbol y una figura de la actuación, hoy parece haberse convertido en una realidad que genera gran interés mediático.
Según reportes, todo comenzó a llamar la atención cuando un medio francés informó que ambos fueron vistos juntos en París, ciudad a la que Mbappé viajó para realizarse unos exámenes médicos.
Tras conocerse esa información, los rumores sobre su relación crecieron rápidamente y comenzaron a circular en distintos medios europeos.
No obstante, entre los aficionados del Real Madrid también surgieron comentarios sobre la situación del jugador, ya que algunos consideran que lo más importante es que se concentre en su recuperación.
Muchos seguidores del club blanco han manifestado que prefieren ver al delantero descansando en Madrid y enfocado en regresar en óptimas condiciones al equipo.
Pero la historia no termina ahí, ya que recientemente surgió una nueva polémica relacionada con la vida sentimental del futbolista francés.
El periodista y creador de contenido español Javi Hoyos afirmó que hace apenas un mes Mbappé habría tenido otra cita con la influencer María Brunn.
Según su versión, el jugador habría coincidido con la creadora de contenido, quien también es conocida en España por su participación en el reality show La Isla de las Tentaciones.
La controversia surge porque diversas informaciones aseguran que Mbappé y Ester Expósito habrían comenzado a salir desde principios de enero.
Si esto fuera cierto, el supuesto encuentro con María Brunn habría ocurrido cuando la relación entre el futbolista y la actriz apenas estaba comenzando.
De acuerdo con lo señalado por el periodista, entre Mbappé y la influencer incluso habría existido un pequeño romance o un acercamiento sentimental.