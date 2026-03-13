Honduras tendrá nuevas caras en amistoso ante Perú: los futbolistas que convocaría Francisco Molina

Francisco Molina confecciona la que será su primera convocatoria como entrenador de Honduras para medirse en amistoso ante Perú y la lista tendrá caras nuevas.
José Francisco Molina se encuentra listo para anunciar su primera convocatoria como técnico de la Selección de Honduras luego de ser anunciado el pasado 27 de febrero. El próximo viernes 20 de marzo se anuncia la convocatoria oficial para el partido amistoso y en ella se esperan muchas sorpresas con nuevas caras pensando en el próximo proceso mundialista y estas son los futbolistas que podrían sorprender en los elegidos.
La Selección de Honduras se mide ante Perú el próximo 31 de marzo en el Estadio Municipal de Butarque, casa del Leganés de la Liga Española y ese partido significará el primer partido de Honduras luego de quedar eliminado de la Copa del Mundo y el debut oficial de José Francisco Molina como mandamás de la 'H'.
Erick Puerto - El segundo máximo goleador del Apertura 2025, convocado por Reinaldo Rueda en la última fecha FIFA; no ha tenido su mejor inicio de torneo, pero podría sorprender en los elegidos por el nuevo técnico.
Samuel Card - El lateral derecho de Victoria viene siendo pieza clave en el esquema de Hernán 'La Tota' Medina y es uno de los futbolistas con mayor proyección en la Liga Nacional. Cabe recordar que Honduras necesita buscar el reemplazo de Andy Nájar por ese costado, ya que el legionario no volverá a la Bicolor.
Jack Jean-Baptiste - El pivote viene siendo pieza clave en el equipo de Jeaustin Campos, incluso le anotó el único gol de Real España ante Los Ángeles FC y le marcó a Victoria en la última jornada; el aurinegro podría sorprender en la convocatoria de Francisco Molina para el amistoso.
Mike Arana - El habilidoso jugador de Real España fue mundialista con la selección sub-17 en 2025 y Jeaustin Campos le ha dado la oportunidad en el primer equipo y el jugador ha dejado buenas actuaciones por lo que podría sorprender en la convocatoria.
Damín Ramírez - El pivote de Marathón viene siendo un futbolista intermitente en el Clausura 2026, pero Diario La Prensa conoció que es uno de los bloqueados por la Bicolor y podría sorprender en la convocatoria.
Odin Ramos - Un futbolista que ha sido muy criticado por la afición verdolaga e incluso, Pablo Lavallén se encaró con unos aficionados porque cuestionan su participación en el Marathón, sin embargo, Diario La Prensa conoció que el mediocampista se encuentra bloqueado por Paco Molina y podría sorprender en la convocatoria.
Jhen Clever Portillo - El futbolista del Motagua vive un gran momento con el Ciclón Azul en el Clausura 2026 y se ha ganado un puesto en el equipo titular de Javier López; es una de los que podría sorprender en la convocatoria de la Bicolor para el amistoso ante Perú.
José Alejandro Reyes - El mediocampista no tuvo el mejor comienzo con Motagua, pero en las últimas jornadas se ha afianzado en el equipo del español López e incluso ya marcó su primer gol en el Clausura 2026 por lo que podría sorprender en la convocatoria de José Francisco Molina a la Bicolor para el amistoso.
Jeffryn Macías - El mediocampista de 22 años ha jugado los 10 partidos del Clausura 2026 y se ha ganado un puesto en el equipo de Javier López. Sin duda que podría ser convocado y sería una de las sorpresas por su buen momento con el Motagua en lo que va de la temporada.
Giancarlo Sacaza - Una muralla en la defensa de Javier López y titular indiscutible desde el torneo pasado en Motagua. El zaguero de 22 años ya había sido convocado una vez a la Bicolor y podría regresar para el amistoso ante Perú por su buen momento con el Ciclón Azul.
Kevin Güity - El lateral derecho del Olimpia se ha ganado la titularidad con Eduardo Espinel y es uno de los jóvenes con mayor proyección en el equipo merengue; también puede jugar en segunda línea, pero Honduras necesita a un futbolisat que reemplace la ausencia de Andy Nájar.
Clinton Bennett - El defensor esperó dos años para poder debutar con Olimpia hasta que Eduardo Espinel lo hizo debutar en el Apertura 2025, luego se ganó la titularidad por encima de Facundo Queiroz y se ha consolidado en el conjunto merengue por lo que podría sorprender en los elegidos por Paco Molina.
David Flores - El delantero de Olimpia podría ser una de las sorpresas en el ataque de Honduras. Espinel lo ha tomado en cuenta en el equipo merengue e incluso uno de sus dos goles en el Clausura 2026 se lo convirtió a Marathón en el Yankel Rosenthal.
Darlin Mencia - El defensor hondureño se fue a la Primera División de Uruguay y es titular indiscutible con el Wanderers y Diario La Prensa conoció que es uno de los bloqueados por la selección, así que podría aparecer entre los elegidos por José Francisco Molina para su primer partido en el banquillo de la Bicolor.
Luis Suazo - El futbolista del Sub-19 de Braga de Portugal fue mundialista con la selección sub-17 en 2025 y sin duda que podría ser una de las grandes sorpresas para el amistoso ante Perú.
Nayrobi Vargas - El delantero del Mainz 05 II ya ha sido convocado a la selección mayor en el proceso mundialista rumbo a United 2026, aunque no debutó, pero aceptó el llamado y podría regresar en esta fecha FIFA.
Leonardo Posadas - El pivote de 21 años que milita en el Hamburgo II de Alemania también fue parte de una convocatoria en el proceso mundialista rumbo a United 2026 y podría recibir un nuevo llamado por Paco Molina, nuevo DT de Honduras, para el amistoso ante Perú el próximo 31 de marzo.