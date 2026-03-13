Honduras tendrá nuevas caras en amistoso ante Perú: los futbolistas que convocaría Francisco Molina

José Francisco Molina se encuentra listo para anunciar su primera convocatoria como técnico de la Selección de Honduras luego de ser anunciado el pasado 27 de febrero. El próximo viernes 20 de marzo se anuncia la convocatoria oficial para el partido amistoso y en ella se esperan muchas sorpresas con nuevas caras pensando en el próximo proceso mundialista y estas son los futbolistas que podrían sorprender en los elegidos.