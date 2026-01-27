Francia prohíbe uso de redes sociales a menores de 15 años

Antes de la votación del proyecto, los diputados tumbaron una moción para rechazar el texto presentada por el principal partido de izquierdas, La Francia Insumisa, que criticó esa prohibición por ser "inaplicable" y por "no cambiar nada". "¿Saben cómo es sencillo evitarla? En Australia, basta con que alguien con aspecto de más de 18 años se preste para el reconocimiento facial en el lugar del menor. O que el menor se maquille para parecer de más edad", aseveró el diputado Louis Boyard, de 25 años.