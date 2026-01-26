Histórica nevada en EE UU provoca caos y cancelación de miles de vuelos

Una intensa e histórica nevada afecta amplias zonas de Estados Unidos, provocando interrupciones en el transporte, cortes de energía, cancelación de clases, retornando a la virtualidad, en varias ciudades, especialmente en regiones del noreste y el medio oeste del país.
Más de 19,000 vuelos han sido cancelados desde el sábado por la tormenta invernal. Ayer domingo, la tormenta llevó al peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de covid-19 en 2020, según Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, quien agregó que espera que la normalidad en la red nacional de transporte aéreo retorne este miércoles.
Al menos 15 personas han fallecido por la tormenta invernal que afecta a dos tercios de la geografía estadounidense desde este fin de semana y que también ha llevado este lunes a que 800,000 hogares permanecen sin electricidad.
Fotografía del Hudson en Nueva York este lunes congelado por las bajas temperaturas a -0 grados.
Las autoridades advirtieron además de gélidas temperaturas que alcanzarán mínimos históricos en los próximos días. En concreto, se esperan temperaturas bajo cero casi todas las mañanas de esta semana desde la región de Northern Plains hasta el Valle de Ohio y el noreste.
La caída de las temperaturas, con mínimas el martes de 9 grados Fahrenheit (-12 grados centígrados) están complicando la operación del transporte a todos los niveles debido a las persistentes y gruesas capas de hielo.
La fuente del Bryant Park de Nueva York durante la nevada ha sido totalmente congelada.
En algunas zonas, el manto blanco supera los niveles habituales para esta época del año, lo que ha llevado a declarar estados de emergencia y a movilizar equipos de limpieza y rescate. Empresas eléctricas también han informado sobre apagones causados por la caída de árboles y líneas eléctricas afectadas por el peso de la nieve.
El temporal dejó a 778,862 hogares sin electricidad. Los estados más afectados son Tennessee (247,300), Mississippi (153,620) y Luisiana (121,401).
Según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés), el temporal seguirá impactando este lunes la parte noreste de Estados Unidos con fuertes nevadas a medida que se aleja de la costa este.
Se recomendó a la población permanecer en sus hogares, abastecerse de lo necesario y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Esta tormenta ha sido considerada por muchos la mayor nevada en dimensión jamás documentada en Estados Unidos.