Histórica nevada en EE UU provoca caos y cancelación de miles de vuelos

Estados Unidos enfrenta una histórica nevada que ha paralizado ciudades, carreteras y servicios públicos en varias regiones del país. La tormenta ha provocado cortes de energía, cancelaciones de vuelos y cierre de escuelas

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 17:41 -
  • Agencia EFE
Histórica nevada en EE UU provoca caos y cancelación de miles de vuelos
1 de 12

Una intensa e histórica nevada afecta amplias zonas de Estados Unidos, provocando interrupciones en el transporte, cortes de energía, cancelación de clases, retornando a la virtualidad, en varias ciudades, especialmente en regiones del noreste y el medio oeste del país.

 Foto: Agencia Efe
Histórica nevada en EE UU provoca caos y cancelación de miles de vuelos
2 de 12

Más de 19,000 vuelos han sido cancelados desde el sábado por la tormenta invernal. Ayer domingo, la tormenta llevó al peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de covid-19 en 2020, según Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, quien agregó que espera que la normalidad en la red nacional de transporte aéreo retorne este miércoles.
Histórica nevada en EE UU provoca caos y cancelación de miles de vuelos
3 de 12

Al menos 15 personas han fallecido por la tormenta invernal que afecta a dos tercios de la geografía estadounidense desde este fin de semana y que también ha llevado este lunes a que 800,000 hogares permanecen sin electricidad.
Histórica nevada en EE UU provoca caos y cancelación de miles de vuelos
4 de 12

Fotografía del Hudson en Nueva York este lunes congelado por las bajas temperaturas a -0 grados.
Histórica nevada en EE UU provoca caos y cancelación de miles de vuelos
5 de 12

Las autoridades advirtieron además de gélidas temperaturas que alcanzarán mínimos históricos en los próximos días. En concreto, se esperan temperaturas bajo cero casi todas las mañanas de esta semana desde la región de Northern Plains hasta el Valle de Ohio y el noreste.
Histórica nevada en EE UU provoca caos y cancelación de miles de vuelos
6 de 12

La caída de las temperaturas, con mínimas el martes de 9 grados Fahrenheit (-12 grados centígrados) están complicando la operación del transporte a todos los niveles debido a las persistentes y gruesas capas de hielo.
Histórica nevada en EE UU provoca caos y cancelación de miles de vuelos
7 de 12

La fuente del Bryant Park de Nueva York durante la nevada ha sido totalmente congelada.
Histórica nevada en EE UU provoca caos y cancelación de miles de vuelos
8 de 12

En algunas zonas, el manto blanco supera los niveles habituales para esta época del año, lo que ha llevado a declarar estados de emergencia y a movilizar equipos de limpieza y rescate. Empresas eléctricas también han informado sobre apagones causados por la caída de árboles y líneas eléctricas afectadas por el peso de la nieve.
Histórica nevada en EE UU provoca caos y cancelación de miles de vuelos
9 de 12

El temporal dejó a 778,862 hogares sin electricidad. Los estados más afectados son Tennessee (247,300), Mississippi (153,620) y Luisiana (121,401).
Histórica nevada en EE UU provoca caos y cancelación de miles de vuelos
10 de 12

Según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés), el temporal seguirá impactando este lunes la parte noreste de Estados Unidos con fuertes nevadas a medida que se aleja de la costa este.
Histórica nevada en EE UU provoca caos y cancelación de miles de vuelos
11 de 12

Se recomendó a la población permanecer en sus hogares, abastecerse de lo necesario y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Histórica nevada en EE UU provoca caos y cancelación de miles de vuelos
12 de 12

Esta tormenta ha sido considerada por muchos la mayor nevada en dimensión jamás documentada en Estados Unidos.
Cargar más fotos
