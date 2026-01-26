Histórica nevada en EE UU provoca caos y cancelación de miles de vuelos

Más de 19,000 vuelos han sido cancelados desde el sábado por la tormenta invernal. Ayer domingo, la tormenta llevó al peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de covid-19 en 2020, según Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, quien agregó que espera que la normalidad en la red nacional de transporte aéreo retorne este miércoles.