Las controversias de America’s Next Top Model llegan a Netflix

La producción también retoma la polémica por los cambios de etnia en las sesiones fotográficas. Jay Manuel señala que “me di cuenta de que Tyra haría cualquier cosa por el éxito de su programa”, mientras que Ken Mok confiesa que “hubo un momento en que pensé ‘Dios mío, creo que creamos un monstruo’”. J. Alexander, fiel a su estilo, reacciona ante uno de los escándalos con un contundente “¡Niña, niña!”. Además, el avance muestra a Keenyah Hill, finalista de la cuarta temporada, visiblemente conmovida al recordar un episodio de acoso sexual ocurrido durante la competencia.