Las controversias de America’s Next Top Model llegan a Netflix

Las controversias que marcaron a America’s Next Top Model regresan al centro del debate con el estreno de un nuevo documental que promete revelar el lado más oscuro del icónico reality show. Netflix presentó el tráiler de Reality Check: Inside America’s Next Top Model y confirmó su lanzamiento para el próximo 16 de febrero.
El adelanto establece con claridad el objetivo de la producción: destapar los episodios más cuestionados del concurso, a través de testimonios inéditos de exconcursantes, jueces y productores, combinados con fragmentos del programa que en su momento generaron fuertes reacciones.
La docuserie, compuesta por tres capítulos, ofrece una mirada interna a problemáticas como humillaciones relacionadas con la imagen corporal, imposición de cánones de belleza dañinos, sesiones fotográficas insensibles frente a temas raciales y señalamientos sobre falta de consentimiento en ciertas interacciones físicas durante las grabaciones.
Todas estas situaciones, que años después fueron ampliamente debatidas en redes sociales, son revisitadas con la participación de figuras clave del programa, entre ellas Tyra Banks, creadora y presentadora, así como los jueces Ken Mok, Jay Manuel, J. Alexander y Nigel Barker.
El tráiler inicia con el recordado reclamo de Banks: “¡Yo te apoyaba! ¡Todos te apoyábamos!”, seguido de una reflexión actual en la que la modelo reconoce que “sabía que fui demasiado lejos” y añade que el público “exigía más de las concursantes”.
Por su parte, Barker admite que “estuvo mal y, por alguna razón, nadie lo veía... nos sentimos traicionados”, dejando entrever que muchas conductas normalizadas entonces hoy son vistas bajo una luz distinta.
Entre las voces que integran el documental se encuentran Whitney Thompson, Giselle Samson, Shannon Stewart y Dani Evans, quienes comparten experiencias de discriminación y presiones extremas para transformar su apariencia. Evans recuerda el procedimiento dental al que fue sometida y describe algunos momentos del programa como “horribles” y “tan jodidamente mal”.
La producción también retoma la polémica por los cambios de etnia en las sesiones fotográficas. Jay Manuel señala que “me di cuenta de que Tyra haría cualquier cosa por el éxito de su programa”, mientras que Ken Mok confiesa que “hubo un momento en que pensé ‘Dios mío, creo que creamos un monstruo’”. J. Alexander, fiel a su estilo, reacciona ante uno de los escándalos con un contundente “¡Niña, niña!”. Además, el avance muestra a Keenyah Hill, finalista de la cuarta temporada, visiblemente conmovida al recordar un episodio de acoso sexual ocurrido durante la competencia.
Dirigido por Mor Loushy y Daniel Sivan, y producido por EverWonder Studio junto a Wise Child Studios, el proyecto busca una revisión profunda del legado del programa. Jon Adler sostiene que America’s Next Top Model “fue una fuerza revolucionaria que marcó la cultura pop, pero su legado es más complejo de lo que parece”. Jason Beekman añade que se trata de “un viaje nostálgico veloz, que también examina cuestiones reales de género, raza, explotación y conflicto personal”.
Durante su pico de popularidad, el reality alcanzó cerca de 100 millones de espectadores en todo el mundo y acumuló 24 temporadas entre 2003 y 2018. Años después, Tyra Banks ha reconocido fallas importantes. “¿Lo hicimos bien? Para nada. Dije estupideces. Pero me niego a que mi legado se defina por un puñado de cosas fuera de contexto”, declaró en los Black Women in Hollywood Awards de Essence.
No todos comparten el enfoque del documental. Adrianne Curry, ganadora de la primera temporada, rechazó participar y expresó su desacuerdo en redes sociales. “Me parece absurdo que se psicoanalice el programa veinte años después con una mirada woke”, escribió, y añadió: “No confío en que no manipulen lo que digo para la televisión, así que rechazo todo”. También calificó al público como “una secta y cruel”, y al referirse a Jay Manuel y J. Alexander opinó que “es una tapa, que sigan tejiendo sus telarañas”.