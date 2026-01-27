Looks memorables de Shakira en giras pasadas

Las etapas de Shakira en la industria musical han cambiado naturalmente. Su estilo en su comienzo fue no convencional y ecléctico, pero con el pasar del tiempo se transformó en algo más atrevido y desafiante.
Pies Descalzos (1996-1997) - Cabello negro, largo y liso, con una espontaneidad de una joven emergente en la música. Su estética se mantuvo bohémica, con estampados psicodélicos y, en algunas ocasiones, pantalones campanas, famosos en esos años.
Cejas finas, oscuras, con la belleza de la juventud y una expresión de rebeldía que se percibía tierna. Su manifestación de romanticismo y desamor pronunciaban la inocencia de una joven enamorada.
Tour Anfibio (2000) - Looks cómodos, pero icónicos. Top sencillos y jeans apretados. En este comienzo de milenio lució una melena rizada en tonos cobrizos. Con 23 años, su estilo rockero y alternativo hizo vibrar a quienes disfrutaron de esa gira entre marzo y mayo del año 2000.
Tour de la mangosta (2002-2003) - Los detalles orientales, cinturones con cadenas y algunos tops cortos fueron parte de su vestimenta en esta gira. Su estilo bohemio seguía presente, al igual que los pantalones burdeos y su cabello rizado y en tonos claros.
Caderines árabes también empezaban a figurar en la artista colombiana, quien deleitaba a la audiencia con sus bailes árabes. Vale destacar que cambiaba de vestuario en múltiples ocasiones durante sus conciertos, de una forma más versátil.
Oral Fixation Tour (2006-2007) - Desde faldas largas gitanas y tops ajustados hasta atuendos con joyería andaluza y toques árabes, presentándose descalza en el escenario figuraron en la famosa cantante y bailarina. La fusión cultural se convirtió en su imagen por excelencia.
Entre el 2006 y 2007, Shakira consolidó su mezcla de pop latino, ritmos de Medio Oriente y folclore, manifestando una identidad nómada y apasionada. El impacto gitano en su presentación brinda una libertad artística, pasión y movimiento.
Sale el Sol World Tour (2010-2011) - ¡Sensualidad! Aquí Shakira ganó aún más libertad. Sus movimientos ganaron popularidad y sus bailes más sensuales que nunca. Ha mantenido el uso de tops, un cabello menos rizado, pero también utilizó caderines árabes con joyería, vestidos con plumas y vestidos con capucha, entre otros.
Top y falda para danza del vientre, sin descuidar brillos y soltura en sus vestimentas cuando bailaba danza árabe predominaron en sus elecciones. La energía y el carisma de la intérprete fueron avaladas por la crítica de ese entonces.
El Dorado World Tour (2018) - En este año Shakira fusionó sensualidad, comodidad y toques de glam rock, destacando conjuntos de dos piezas con brillos, transparencias y tonos metálicos. Utilizó su melena rubia natural suelta y ondulada durante todo el tour.
el vestuario resaltó su figura enérgica con flecos y prendas ajustadas ideales para el baile; atrevida y empoderada, aún con el corazón latiendo por su expareja Gerard Piqué, que sin saberlo, marcaría un antes y un después en sus giras.
Las Mujeres Ya No Lloran World Tour (2025-2026) - Con 48 años de edad, a muchas artistas se les va el atractivo natural y la energía. Shakira es un caso especial, su atractivo visual se posicionó entre la audiencia. Tras su separación con Piqué, la artista se empoderó y se transformó en una aguerrida dama multifacética.
Actualmente, a Shakira la caracteriza vestir de alta costura, el empoderamiento y toques rockeros, incluyendo hasta 13 cambios de vestuario diseñados por marcas como Versace, Natalia Fedner y Etro. Los atuendos principales incluyen flecos metálicos, monos ajustados, colores vibrantes, transparencias y joyas personalizadas de Tiffany & Co..