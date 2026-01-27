Looks memorables de Shakira en giras pasadas

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour (2025-2026) - Con 48 años de edad, a muchas artistas se les va el atractivo natural y la energía. Shakira es un caso especial, su atractivo visual se posicionó entre la audiencia. Tras su separación con Piqué, la artista se empoderó y se transformó en una aguerrida dama multifacética.