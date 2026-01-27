Ana Alvarado y Jorge Cordero sufren terrible incendio en su casa

Los creadores de contenido Ana Alvarado, conocida como Lipstickfables, y Jorge Cordero, sufrieron un incendio en su casa en los Estados Unidos, el cual provocó que los servicios de emergencia llegaran rápidamente.
La hondureña fue quien dio la primicia, prácticamente solo unas horas después del lamentable hecho. Mediante una historia en su Instagram, Lipstickfables escribió: "Amigos, esperamos hoy poder tener programa. Anoche tuvimos una situación que gracias a Dios y la rapidez de Jorge no se convirtió en una verdadera desgracia".
Según profundizó Ana, su esposo se encontraba en la casa, pero ella no. Y gracias a la rápida acción de Cordero, la situación no pasó a más. "Son cosas que suceden, y sí les soy sincera, jamás pensé que en mis 37 años de vida viviría algo similar. Gracias a Dios no pasó a mayores", manifestó Alvarado.
Luego de esto, la creadora digital compartió un video grabado por su vecina "Valentina", quien grabó la fachada de la casa cuando los bomberos ya se encontraban controlando el incendio. En manos de un acompañante de la dama estaba "Maya", la mascota de la familia Cordero Alvarado.
"Dios todo lo hace como lo tiene que hacer", agregó Ana en su video, que luego complementa Cordero en otro clip diciendo que trató de apagar el fuego, pero los sprinklers (rociadores contra incendios) parece que no funcionaron correctamente.
Las pérdidas solo fueron materiales, pero el trauma quedó en los creadores del pódcast El Lengüetazo. ¿Qué lo originó? Según contó Lipstickfables, fue a causa de una vela de olor. La hija de Jorge, llamada Liah, acostumbra a tener este tipo de aromatizantes.
"Recuerdo que hace días, ella tenía encendida una cerca de la cortina. Es más, yo no quiero que nunca nadie me regale una candela. Si usted la tiene en su casa, siempre bajo supervisión", expresó Ana, quien aseguró tener la costumbre de dejar una vela de olor encendida, incluso cuando no había nadie en la vivienda.
Las imágenes de la casa denotaron las afectaciones, que puede sumar miles de dólares en pérdida. Lo cierto es que lo peor fue el trauma en la familia. Jorge Cordero, entre lágrimas, dijo que cuando vio nerviosa a su hija, le dolió mucho. "Somos fuertes, somos sangre pesada. Hemos pasado por muchísimas cosas y esto no va a ser la excepción. Lo único que quiero es que sientas que no lo hiciste a propósito y que sientas que hay que tener precaución. Yo sé que ella está afectada y me pone muy triste", relató durante la transmisión en vivo del pódcast, apenas un día después del suceso.
"Mientras tú estés viva, yo estoy bien", dice Cordero que fue lo último que le dijo a su hija Liah, visiblemente afectado. Según complementó Lipstickfables, la estación de bomberos está cerca de su casa, lo cual facilitó una rápida acción para prevenir pérdidas mayores o hasta un deceso.
Los comentarios de seguidores en la publicación de Instagram no tardaron en llegar, incluso Supremo comentó algo polémico, que encendió el enojo de seguidores de El Lengüetazo. Según el creador digital, la pareja le metió fuego a la casa para llamar la atención. Por su parte, los internautas compartieron la gratitud a Dios por proteger la vida humana y de las mascotas en el hogar.