Así lució Lissette Del Cid, primera dama de Honduras en la toma de posesión

Nasry Asfura asumió este martes 27 de enero de 2026 la Presidencia de la República en una ceremonia solemne realizada en el hemiciclo del Congreso Nacional; sin embargo, más allá del acto protocolario, una de las figuras que captó la atención fue la primera dama, Lissette Del Cid, quien acompañó al mandatario desde su llegada al recinto legislativo.