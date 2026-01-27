Estas zonas de Honduras no tendrán luz este miércoles 28 de enero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este miércoles 28 de enero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamento de Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y Colón en distintos horarios a lo largo del día.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos ocho horas.
El estado afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el departamento de Choluteca, la suspensión del servicio se realizará en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, afectando a El Nance, Tapatoca Centro, Tapatoca Río, aldea El Espinal, Esquimay, aldea San Felipe, El Tablado, Pespire, Ojo de Agua, la Central Hidroeléctrica Nacaome y parte de las aldeas de La Venta, así como El Rebalse, Los Higueros, Cerro El Diablo, La Rampla, Nueva Esperanza, El Portillo, colonia Nuevo Amanecer, San Antonio de Flores, Las Cañas, Los Jícaros, Piedra Gorda, El Zapote, El Llano, Cerro Grande, El Paso Real, aldea Moramulca, Las Minas, San José, Las Marías, La Joya, Macuelizo, Coraicito, Las Lajas, Las Crucitas, Corral Viejo, Coyolar, Sabana Verde, Los Volcancitos, Moropocay, San Isidro, Las Papayas, El Bajillo, Obrajito, El Chaparral, El Rincón, Vista Hermosa, Buena Vista, La Fortuna, Villa Dolores, Las Uvas, La Quesera, El Rombón, Saca de Agua, San Jorge y zonas aledañas.
En Nueva Armenia, Francisco Morazán, los cortes se llevarán a cabo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., afectando a Nueva Armenia, Texiguat, El Junquillo, El Raicero, El Hachero, Vado Ancho y zonas aledañas.
Asimismo, en el municipio de Sabanagrande, el servicio eléctrico será interrumpido de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, impactando a Los Nansales, Los Portillos de Sabanagrande, Sacahuato, Las Piñuelas, aldea Dulce Nombre, El Ciruelo y zonas aledañas.
En Danlí, El Paraíso, los trabajos provocarán interrupciones más extensas, programadas de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, afectando zonas comerciales, financieras, residenciales e institucionales, entre ellas Supermercado La Colonia, Uniplaza, Texaco Estrella de Oriente, Agrogaitán, Banrural, Edificio Colinas de Oro, barrio Pueblo Nuevo, Regional de Salud de Danlí, Hondutel, Banco de Occidente, Banco Atlántida, gasolineras Texaco, Puma y Uno, Maxi Despensa, Comercial La Unión, Ferretería Santa Fe #1 y #2, talleres de torno y carpintería, Monumento a la Madre, Colina Gualiqueme, ENEE, fábricas de puros Raíces Cubanas, Internacional y Blindar, CEDYMEH, colonia Los Profesores, residencial La Fuente, iglesia de los Mormones, Beneficio IHMA, SAG, colegio Cosme García, parte del barrio El Centro, Ficohsa, cooperativas Apaguiz y San Marqueña, Electra, Calle del Canal, colonias Los Arcos y La Cañada, pilas de filtración de aguas de Danlí, barrio Oriental, colonia Quiscamonte, Banadesa, Despensa Familiar, barrio Tierra Blanca, Bancafé, plaza San Sebastián, Comercial Jerusalén, Calle del Comercio, Gallo Más Gallo, barrio La Reforma, colonia 16 de Mayo, Resortes de Oriente, colonia El Paisaje, Comercial Aidamar, centro comercial Al Rashid, terminal de buses, barrio El Carmelo, Carmelo Abajo, Las Brisas, colonia Villeda Morales, colegio IDO y Oviser.
En San Pedro Sula, el corte se realizará de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, afectando Hospital Monte de Sión, Plaza Comercial María, Edificio Creta, Plaza Cívica y Policía de Turismo.
Para Santa Cruz de Yojoa, la suspensión del servicio está programada de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde, afectando aldea El Ciprés, Pinolapa y la generadora Hidroyojoa.
En los Bajos de Baracoa, el corte será de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, impactando a La Uva, La Junta, La Mora, Guanacastales, Remolino, Ticamaya, Nueva Ticamaya, Nola, Kele Kele, Savoy y Manacalito, mientras que en Choloma se verán afectadas las aldeas La Protección, Tibombo, Montevideo y Lupo Viejo, en el mismo horario.
En La Ceiba, Atlántida, específicamente en comunidades de la cuenca del río Cangrejal, el servicio será suspendido de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, afectando aldea El Pital, Río Viejo, Yaruca, Los Vegas, Toncontín, Urraco, San Antonio y Los Coquitos.
Finalmente, en Sonaguera, Colón, los barrios y aldeas afectados estarán sin energía de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, incluyendo Los Montillos, barrio San Martín, La Pita, Cofrutco, El Tapón, Politron, Trobador, Planes, El Porvenir de Aída, Tres Luces, Lanza, Puente Alto, El Preado, Descombros y Sonaguerita.