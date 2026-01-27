Estas zonas de Honduras no tendrán luz este miércoles 28 de enero

En Danlí, El Paraíso, los trabajos provocarán interrupciones más extensas, programadas de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, afectando zonas comerciales, financieras, residenciales e institucionales, entre ellas Supermercado La Colonia, Uniplaza, Texaco Estrella de Oriente, Agrogaitán, Banrural, Edificio Colinas de Oro, barrio Pueblo Nuevo, Regional de Salud de Danlí, Hondutel, Banco de Occidente, Banco Atlántida, gasolineras Texaco, Puma y Uno, Maxi Despensa, Comercial La Unión, Ferretería Santa Fe #1 y #2, talleres de torno y carpintería, Monumento a la Madre, Colina Gualiqueme, ENEE, fábricas de puros Raíces Cubanas, Internacional y Blindar, CEDYMEH, colonia Los Profesores, residencial La Fuente, iglesia de los Mormones, Beneficio IHMA, SAG, colegio Cosme García, parte del barrio El Centro, Ficohsa, cooperativas Apaguiz y San Marqueña, Electra, Calle del Canal, colonias Los Arcos y La Cañada, pilas de filtración de aguas de Danlí, barrio Oriental, colonia Quiscamonte, Banadesa, Despensa Familiar, barrio Tierra Blanca, Bancafé, plaza San Sebastián, Comercial Jerusalén, Calle del Comercio, Gallo Más Gallo, barrio La Reforma, colonia 16 de Mayo, Resortes de Oriente, colonia El Paisaje, Comercial Aidamar, centro comercial Al Rashid, terminal de buses, barrio El Carmelo, Carmelo Abajo, Las Brisas, colonia Villeda Morales, colegio IDO y Oviser.