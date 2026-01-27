Liverpool llamó a Xabi: ya conoce la respuesta del técnico y sus peticiones

Hace unas semanas fue la sorpresiva salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid y desde entonces ha sido colocado en varios equipos, uno de ellos el Liverpool, club donde militó cuando era jugador.
El mercado de fichajes todavía está activo y desde entonces se habla de una posible incorporación del estratega español a los Reds. Se puede dar una llegada ante los malos resultados que rondan al equipo en la presente temporada.
Sin embargo, lo primero que habría que hacer es que ambos se mantengan en sintonía. Desde RMC Sport afirman que el vínculo es bueno y que Xabi tiene una respuesta positiva para ocupar el banquillo.
"Tras ser destituido de su cargo como entrenador del Real Madrid hace dos semanas, Xabi Alonso está despertando interés en Europa, particularmente por parte del Liverpool, su antiguo club, que al parecer se ha puesto en contacto con él para plantearle un posible traspaso el próximo verano", informan desde RMC.
Y agregan: "las conversaciones con el entorno del entrenador han sido positivas, lo que ha resultado tranquilizador para el Liverpool".
Por su parte, desde Sky Sports desvelan que “los reds tienen unos estándares muy altos y es muy posible que la directiva del Liverpool esté barajando sus opciones. El nombre de Xabi Alonso se menciona constantemente por estos lares y fuentes cercanas a él indican que estaría más que feliz con un regreso al club".
Ante una posible llegada, la prensa inglesa adelantó que Alonso ya habría hecho tres exigencias para dirigirlos cuando toque o a partir de la siguiente temporada donde la plantilla sería renovada.
Mohamed Salah es uno de los grandes referentes que va a salir, Virgil Van Djik se le puede sumar y así otros nombres que pueden formar parte de la limpieza de Xabi en el equipo rojo.
Para eso, Xabi habría dado tres nombres a la alta dirigencia del Liverpool como prioridad de fichar, un defensa, un volante contención y un extremo para sustituir a Salah.
Esos nombres son: Micky Van de Ven, el central del Tottenham aportaría mucha velocidad a una zaga. Su valor de mercado ronda los 65 millones, según Trasnferkmartk.
Seguimos con Adam Wharton (Crystal Palace), un mediocampista con mucha velocidad y que es buscado por el Manchester United y otros equipos de Europa. Su valor está en 60 millones de euros.
Cerramos las peticiones de Xabi con dos extremos, Michael Olise o Barcola, jugadores de Bayern Múnich y PSG. El primero ya sabe lo que es jugar en Inglaterra y el segundo buscaría una nueva aventura en su carrera.
Olise tiene un valor de 130 millones, mientras que Barcola anda por los 70 millones. Es una gran petición la que le hace el DT español a los rojos para unirse a ellos como jefe.
De momento, Xabi Alonso no se ha pronunciado sobre su futuro tras la inesperada salida del Real Madrid, aunque un posible retorno al Liverpool es lo que ha hecho eco en estos días en el mercado de pases.
Sin embargo, el equipo esperaría hasta final de temporada y dejaría a Arne Slot culminar con su segunda temporada con el club. Cabe recordar, que en la pasada campaña fueron campeones de la Premier League.