VIDEO: Captan a motociclista cuando acribilla a comerciante en Copán

En el video que se viralizó en redes sociales se observa el momento cuando un motociclista ingresa al establecimiento y acribilla al comerciante.

Copán, Honduras

Un joven comerciante fue asesinado a balazos en el predio de una estación de gasolinera ubicada en el municipio de Corquín, Copán, zona occidente de Honduras

La víctima fue identificada como Henry Villeda, de aproximadamente 25 años de edad, quien se dedicaba al comercio de verduras en la zona.

Joven vendedor de verduras es ultimado por motociclista en Corquín, Copán

El hecho quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, en el que se observa el momento en que un motociclista ingresa a la gasolinera, avanza unos metros y luego regresa hacia el lugar donde el comerciante conversaba con otra persona. Sin mediar palabra, el atacante abrió fuego en repetidas ocasiones y posteriormente huyó del lugar.

De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 7:20 de la noche, mientras la víctima se encontraba en el establecimiento dentro de la estación de servicio. Debido a la gravedad de las heridas, Villeda falleció de manera inmediata, quedando su cuerpo a un costado de varios vehículos estacionados.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas, y las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar con el paradero del responsable.

