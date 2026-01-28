Ultiman a hombre cuando abordaba su vehículo en La Entrada, Copán

Copán, Honduras.

Un ataque armado registrado la tarde del martes dentro de una concurrida plaza comercial de La Entrada, Copán, dejó como saldo un hombre muerto y otra persona gravemente herida. La víctima mortal fue identificada como Edwin Omar Peña, originario de Quebrada Seca, en el municipio de Nueva Arcadia, Copán, quien fue atacado cuando abordaba su vehículo en el estacionamiento del centro comercial.

De acuerdo con versiones preliminares, varios hombres armados interceptaron a Peña y le dispararon en repetidas ocasiones. Tras el ataque, fue trasladado a un centro médico privado; sin embargo, ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso. En el mismo hecho, otra persona resultó herida de bala, siendo trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.