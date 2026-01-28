  1. Inicio
Ultiman a hombre cuando abordaba su vehículo en La Entrada, Copán

La víctima fue identificada como Edwin Omar Peña, quien fue atacado cuando abordaba su vehículo en el estacionamiento de un centro comercial

Fotografía en vida de Edwin Omar Peña.

 Foto: Cortesía redes sociales
Copán, Honduras.

Un ataque armado registrado la tarde del martes dentro de una concurrida plaza comercial de La Entrada, Copán, dejó como saldo un hombre muerto y otra persona gravemente herida.

La víctima mortal fue identificada como Edwin Omar Peña, originario de Quebrada Seca, en el municipio de Nueva Arcadia, Copán, quien fue atacado cuando abordaba su vehículo en el estacionamiento del centro comercial.

De acuerdo con versiones preliminares, varios hombres armados interceptaron a Peña y le dispararon en repetidas ocasiones. Tras el ataque, fue trasladado a un centro médico privado; sin embargo, ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso.

En el mismo hecho, otra persona resultó herida de bala, siendo trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena para acordonar el área y realizar la recolección de evidencias. En el lugar fueron encontrados más de 15 casquillos de arma de fuego.

Hasta ahora, se desconocen las razones del ataque y si las víctimas tenían algún vínculo con los agresores. Autoridades policiales y personal forense continúan con las indagaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este hecho violento.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

