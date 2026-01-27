  1. Inicio
Joven reportado como desaparecido es hallado sin vida en Copán

La víctima fue identificada como Alexander González, de 19 años de edad, quien se dedicaba a labores agrícolas

Fotografía en vida de Alexander González.

 Foto: Cortesía redes sociales
Copán, Honduras.

Un joven reportado como desaparecido fue hallado sin vida en el municipio de Cucuyagua, Copán, hecho que ha causado consternación entre sus familiares y pobladores de la zona.

La víctima fue identificada como Alexander González, de 19 años de edad, quien se dedicaba a labores agrícolas. De acuerdo con el relato de sus parientes, el joven fue visto por última vez el martes 20 de enero, cuando salió acompañado de una de sus hermanas con la intención de realizar compras personales en el centro del municipio.

Según la versión familiar, durante la tarde Alexander se separó de su hermana y le indicó que lo esperara en una parada de buses. Sin embargo, al pasar las horas, el joven no regresó ni volvió a comunicarse.

Fue hasta el jueves 22 de enero cuando el cuerpo del joven fue localizado en una hondonada cercana a un puente, en la misma zona de Cucuyagua, confirmándose el trágico desenlace de su desaparición.

Familiares de González aseguran que el joven habría sido asesinado, aunque las autoridades policiales aún no han confirmado de manera oficial las causas de la muerte, señalando que el caso se encuentra bajo investigación.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena y realizar las diligencias correspondientes, mientras se espera el informe forense que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

