Joven reportado como desaparecido es hallado sin vida en Copán

Copán, Honduras.

Un joven reportado como desaparecido fue hallado sin vida en el municipio de Cucuyagua, Copán, hecho que ha causado consternación entre sus familiares y pobladores de la zona. La víctima fue identificada como Alexander González, de 19 años de edad, quien se dedicaba a labores agrícolas. De acuerdo con el relato de sus parientes, el joven fue visto por última vez el martes 20 de enero, cuando salió acompañado de una de sus hermanas con la intención de realizar compras personales en el centro del municipio.

Según la versión familiar, durante la tarde Alexander se separó de su hermana y le indicó que lo esperara en una parada de buses. Sin embargo, al pasar las horas, el joven no regresó ni volvió a comunicarse. Fue hasta el jueves 22 de enero cuando el cuerpo del joven fue localizado en una hondonada cercana a un puente, en la misma zona de Cucuyagua, confirmándose el trágico desenlace de su desaparición.