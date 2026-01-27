¿Hasta cuándo continuarán las lluvias y bajas temperaturas por el frente frío?

San Pedro Sula, Honduras

Las lluvias que comenzaron la noche del lunes, producto del ingreso de un frente frío, continuarán durante el resto de la semana, según el pronóstico meteorológico. Javier García, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que el lunes ingresó al país una masa de aire frío, la cual estará generando condiciones climáticas inestables hasta el jueves en varias regiones, especialmente en el norte y occidente del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte, los mayores efectos se registran en los departamentos de Atlántida y Colón, y en el norte de Cortés, donde se reportan cielos nublados, lluvias intermitentes y un descenso en las temperaturas. Estas condiciones también afectan la zona noroccidental del país, que incluye Santa Bárbara, Copán, el norte de Lempira y el norte de Intibucá, donde se esperan lloviznas persistentes durante el día.

En Tegucigalpa, el impacto del sistema frío será más moderado; sin embargo, se prevé un ambiente fresco, según el pronóstico. Durante la tarde, la temperatura oscilará entre los 24 y 25 grados Celsius, manteniéndose varias horas en ese rango y acompañada de vientos acelerados, lo que incrementará la sensación térmica de frescura en la capital.

El pronosticador detalló que estas condiciones se mantendrán entre martes, miércoles y jueves, mientras que para el viernes se espera un ligero cambio, con una disminución gradual de los efectos de la masa de aire frío. Copeco mantiene alerta amarilla en el departamento de Atlántida, ​Colón e Islas de la Bahía; asimismo, ​Omoa, Puerto Cortés, ​Choloma y San Pedro Sula en Cortés. También se decretó alerta verde para​ Gracias a Dios,​ Yoro y ​Santa Bárbara. La alerta estará activa hasta el jueves a las 9:00 pm, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos, crecidas de ríos y afectaciones por vientos, así como abrigarse adecuadamente ante el descenso de las temperaturas.