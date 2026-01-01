Conozca quiénes son los diputados electos en Santa Bárbara

El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió el pasado martes 30 de diciembre la declaratoria final de las elecciones generales 2025 en el nivel de diputados. En el departamento de Santa Bárbara, que aporta nueve representaciones al Congreso Nacional, ellos fueron los que resultaron electos:
1. Edgardo Antonio Casaña Mejía, del partido Libertad y Refundación (Libre), obtuvo 73,353 votos.
2. Mario Orlando Reyes Mejía, del Partido Nacional, logró 66,931 votos.
3. Luz Angélica Smith Mejía, actual congresista del Partido Libre y secretaria del Congreso Nacional, resultó electa nuevamente, con 69,036 marcas.
4. El también actual legislador Marcos Bertilio Paz Sabillón, del Partido Nacional, alcanzó 63,643 votos que le valieron para su reelección.
5. Sergio Arturo Castellanos Perdomo, de Libre, es otro los diputados que consiguió su reelección. Obtuvo 67,444 sufragios en la contienda.
6. Mario Alonso Pérez López, del Partido Nacional, entró en la nómina de diputaciones, con 63,610 votos. Repetirá como diputado.
7. José Rolando Sabillón Muñoz es el único electo diputado por el Partido Liberal en Santa Bárbara. Contabilizó 26,295 marcas.
8. German Oswaldo Altamirano Díaz, diputado actual del Partido Libre, alcanzó 66,560 votos.
9. María Fernanda Sandres Umanzor, del Partido Nacional, es la última de la nómina de candidatos electos, logrando 61,582 votos.