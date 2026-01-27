  1. Inicio
Barcelona lo firmó hasta 2031, nuevo destino para Endrick y el PSG va por otro crack

El mercado de fichajes sigue en plena ebullición. Renovaciones clave, traspasos cerrados y negociaciones en curso empiezan a definir el rumbo de los clubes.

1 de 19

Así marcha el mercado de fichajes: negociaciones activas, acuerdos cerrados y movimientos estratégicos marcan el pulso de la ventana invernal en las principales ligas internacionales.
2 de 19

El Ajax ha cerrado el fichaje de Maarten Paes, procedente del FC Dallas de la MLS, en una operación a título definitivo.
3 de 19

Brooke Norton-Cuffy podría salir del Genoa antes del cierre del mercado invernal. Varios clubes han reactivado su interés, entre ellos el Everton y otro equipo de la Premier League, además de conjuntos de la Serie A.
4 de 19

Diversos clubes europeos han mostrado interés en Jhon Durán en los últimos días, contemplándolo como una posible incorporación de último momento.
5 de 19

El lateral derecho portugués Gonçalo Esteves deja el Alverca y regresa al Udinese, aunque lo hace para unirse de inmediato al Catanzaro mediante un traspaso permanente.
6 de 19

El Génova ha alcanzado un acuerdo por 7 millones de euros para fichar a Alexsandro Amorim desde el Alverca. La operación está lista para cerrarse.
7 de 19

Aston Villa ha concretado el fichaje de Tammy Abraham, quien llega procedente del Besiktas para reforzar el ataque del conjunto inglés.
8 de 19

El Club Brugge ha presentado una oferta formal por André García, lateral izquierdo de 18 años del Reading, considerado uno de los talentos jóvenes más prometedores en su posición.
9 de 19

El Pescara está listo para incorporar a Lorenzo Insigne como agente libre, tras su salida del Toronto FC el pasado verano.
10 de 19

Raheem Sterling apunta a abandonar el Chelsea en los próximos días y ya se prepara para definir su próximo destino a corto plazo.
11 de 19

El FC Barcelona ha cerrado el fichaje de Juwensley Onstein como nuevo defensor central. El Barça Atlètic incorpora al zaguero neerlandés de 18 años, procedente del Genk, quien estuvo cerca de firmar por un club de la Serie A este mes.

 Marcos Roque
12 de 19

El Olympique de Marsella ha llegado a un acuerdo para fichar al prometedor mediocampista de 19 años Victor Joseph, una apuesta de futuro para el centro del campo.
13 de 19

Harry Kane, cuyo contrato expira a mediados de 2027, está muy cerca de sellar su renovación con el Bayern Múnich.
14 de 19

El FC Barcelona asegura a Fermín López hasta 2031. El joven centrocampista de 22 años, en un excelente momento de forma, ampliará su vínculo con el club azulgrana por varias temporadas más.
15 de 19

Vitor Roque ha multiplicado por cuatro su valor de mercado en apenas un año desde su salida del Barcelona. Actualmente en gran nivel con Palmeiras, su cotización ha aumentado en 60 millones de euros, según datos del CIES.
16 de 19

El Bayern Múnich ha establecido una fecha límite para Dayot Upamecano. El defensor francés deberá decidir a mediados de febrero si acepta o rechaza la oferta de renovación presentada por el club.
17 de 19

El mediocampista argentino Santiago Ascacibar, actual jugador de Estudiantes de La Plata, se convertirá en nuevo futbolista de Boca Juniors si no surgen inconvenientes en los estudios médicos programados para este martes, según informó la institución.
18 de 19

El Chelsea ha fijado su mirada en Endrick como posible líder ofensivo de su ambicioso proyecto deportivo. La directiva londinense estaría dispuesta a ofrecer cerca de 80 millones de euros para convencer al Real Madrid, pese a que el brasileño tiene contrato hasta 2030.
19 de 19

Vinicius sigue sin renovar y el Paris Saint-Germain aparece como uno de los principales candidatos a intentar su fichaje.
