Real Madrid en alerta: Vinicius amenazó con irse y hay un club que da una millonada

La calma tras la salida de Xabi Alonso no duró mucho: la renovación de Vinicius Júnior con el Real Madrid sigue sin resolverse y el tiempo corre.
La situación contractual de Vinicius Júnior sigue siendo una gran incógnita dentro del Real Madrid, donde desde hace meses se intenta cerrar su renovación sin éxito.
El principal obstáculo en las negociaciones son las pretensiones económicas del futbolista, consideradas demasiado elevadas por la dirigencia del club.
Este escenario generó un clima de tensión que se fue acumulando con el paso del tiempo y que también se reflejó dentro del campo de juego.
Durante la etapa de Xabi Alonso como entrenador, la relación pareció desgastarse aún más, especialmente tras un episodio polémico en un Clásico ante Barcelona.
En aquel partido disputado en el Bernabéu, Vinicius reaccionó de muy mala manera al ser sustituido, dejando en evidencia su malestar.
La salida del técnico español trajo algo de alivio para el delantero brasileño, que comenzó a mostrarse más tranquilo y suelto en la cancha.
Ese cambio de actitud alimentó el optimismo en el club, que veía posible encaminar la renovación de forma positiva.
Sin embargo, el acuerdo todavía no llega y el paso del tiempo empieza a jugar en contra del Real Madrid.
El contrato de Vinicius finaliza en junio de 2027, y en seis meses entrará oficialmente en su último año de vínculo.
Ante ese panorama, el club blanco podría verse obligado a considerar una venta en el corto plazo para no perderlo gratis.
Según los últimos reportes, el propio jugador habría advertido que podría marcharse si su situación no se resuelve antes de abril.
El interés por Vinicius no es nuevo, ya que varios clubes siguen de cerca su situación desde hace tiempo.
En este contexto, el Paris Saint-Germain aparece como uno de los principales candidatos a intentar su fichaje.
La información indica que Nasser Al-Khelaifi estaría obsesionado con el brasileño y dispuesto a ofrecerle un salario cercano a los 30 millones de euros por temporada.
Aunque no hay una oferta formal y Vinicius rechazó propuestas millonarias del fútbol árabe para seguir en la élite, el PSG de Luis Enrique surge como una amenaza real para un Real Madrid que podría perder a una de sus grandes figuras.