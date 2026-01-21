Lluvias evidencian la falta de bordos de contención en el litoral Atlántico

La Ceiba, Atlántida

El paso del frente frío número 28 por el litoral atlántico del país dejó un rastro de destrucción y una crisis humanitaria que afectó a unas 32,071 personas, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). El fenómeno meteorológico impactó severamente a 5,519 familias en ocho municipios del departamento de Atlántida, así como en otros sectores de Islas de la Bahía y Colón, y evidenció la fragilidad del litoral atlántico ante la falta de bordos de contención. Hasta el momento se contabilizan 29 viviendas dañadas parcialmente y dos totalmente destruidas, además de 66 comunidades incomunicadas debido a cortes en carreteras y al aumento del nivel de los ríos, lo que impidió el paso vehicular y peatonal.

Ríos causan estragos

Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de varios ríos caudalosos, siendo el río Leán uno de los principales causantes de los estragos. En el municipio de Arizona, este afluente inundó las aldeas Kilómetro 16 y Kilómetro 17, lo que obligó al traslado de 37 personas hacia el centro comunal de la zona.

La ciudad de La Ceiba fue el punto con mayor número de evacuados, con 117 personas en total. De estas, 106 provenían de las colonias Villa Neen 1 y 2 y La Manantial, que quedaron bajo el agua. Las familias fueron trasladadas al polideportivo del Instituto Manuel Bonilla, que funcionó como albergue. Las 11 personas restantes fueron evacuadas de la colonia Armenia Bonito y llevadas a la iglesia Pacto Profético. Estas familias retornaron a sus hogares la tarde del miércoles, luego de que las aguas de la quebrada Mama Lipa y los quineles volvieran a su cauce.

Daños a la infraestructura

La Ceiba también reporta daños a la infraestructura debido a socavones y derrumbes, además de dos viviendas afectadas. Uno de los derrumbes ocurrió en la parte alta de la colonia Canelas, dejando incomunicados a los habitantes del sector. El departamento de Ingeniería Municipal procedió la mañana del martes a remover parte del cerro que cedió.“Se ha restablecido el paso en esta colonia, trayendo maquinaria luego de que se reportó este deslizamiento. Asimismo, hemos estado en la colonia Pradera cambiando algunas alcantarillas”, explicó Luis Mejía, ingeniero municipal.

En la cuenca del río Cangrejal, un derrumbe dejó incomunicadas a 12 comunidades; la vía fue despejada tras varias horas de trabajo por parte de un equipo municipal.“Continuamos haciendo evaluaciones de daños a la infraestructura; hay dos puentes dañados y dos viviendas en La Ceiba”, señaló Jaris Chirinos, representante de la alcaldía.

En Tela, se reportaron 16 personas albergadas en la iglesia Enmanuel, provenientes de la colonia 15 de Septiembre. En cuanto al departamento de Colón, no se registraron mayores incidencias; únicamente una familia fue evacuada de la aldea La Brea, en Tocoa. En la isla de Roatán, afectada principalmente el lunes, autoridades municipales continuaban ayer con los trabajos de restauración de la infraestructura dañada por las lluvias.