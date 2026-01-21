Hallan cámaras y micrófonos ocultos en el Congreso tras salida de Redondo

Tegucigalpa, Honduras

Una fuente interna del Poder Legislativo reveló el hallazgo de cámaras y micrófonos de alta tecnología, valorados en aproximadamente varios millones de lempiras, que habrían sido instalados sin autorización en distintas áreas del Congreso Nacional, aparentemente con el objetivo de espiar comunicaciones. De acuerdo con la información conocida de manera preliminar, los dispositivos ya fueron desmantelados; sin embargo, el descubrimiento ha generado preocupación, al poner en evidencia un posible esquema de vigilancia y una eventual infiltración dejada por la pasada administración.

La fuente consultada del equipo de seguridad de transición señaló que el equipo encontrado corresponde a tecnología sofisticada de monitoreo, cuya instalación no contaba con respaldo administrativo ni autorización.