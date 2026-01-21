Reprograman elección de Junta Directiva provisional del Congreso Nacional

Tegucigalpa.

Para la 1:00 de la tarde fue reprogramada la sesión legislativa convocada para las 9:00 de la mañana para instalar la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional. Una hora después de la convocatoria inicial, Tomás Vaquero, ministro de Gobernación, Descentralización y Justicia, quien dirige la sesión, anunció que las bancadas de los partidos Nacional y Liberal solicitaron la reprogramación. Vaquero hizo un llamado a los 128 diputados para que tomaran asiento en sus respectivos curules. Tras varios intentos por iniciar la sesión, el funcionario transmitió el saludo enviado por la presidenta Xiomara Castro a los congresistas electos.

Posteriormente, Vaquero informó que los jefes de bancada solicitaron un receso de tres horas con el objetivo de continuar las conversaciones y alcanzar consensos para la conformación de la junta provisional. Los 128 diputados del Congreso Nacional electos para el periodo 2026-2030 eligen hoy la junta directiva provisional previo a la instalación de la primera legislatura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Con la presencia de parlamentarios reelectos y otros primerizos, las tres bancadas mayoritarias (Liberal, Nacional y Libre), la sesión comenzó tras atrasos matizados por los cabildeos previos entre nacionalistas y liberales. La jefatura del hemiciclo se definirá entre el nacionalista Tomás Zambrano, cuya candidatura resonó desde el inicio, y el liberal Jorge Cálix, quien emergió como la propuesta sorpresa desde las filas rojiblancas.

Luego de la elección de la junta provisional se dará paso a la instalación de la junta directiva en propiedad. Esta última marcará oficialmente el inicio del período legislativo 2026-2030 del Congreso Nacional. Ayer cerró la legislatura presidida por ​​​​​​ Luis Redondo (2022-2026), marcada por cismas y parálisis legislativa, además de que llegó al cargo mediante la fuerza al no obtener los votos necesarios. Las negociaciones se han extendido durante varios días debido a la falta de una mayoría absoluta. El Partido Liberal sostiene que debe presidir el Congreso como una forma de honrar el respaldo recibido en las urnas y garantizar el equilibrio de poderes, mientras que el Partido Nacional impulsa a su candidato, Tomás Zambrano, para encabezar la presidencia legislativa en el período 2026-2030. Inicialmente, los liberales barajaban los nombres de Yuri Sabas y Marlon Lara; sin embargo, en horas de la noche cobró fuerza la postulación de Jorge Cálix, inscrito tras la renuncia de Samuel García a su diputación por Olancho.