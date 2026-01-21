Reprograman elección de Junta Directiva provisional del Congreso Nacional

Para la 1:00 de la tarde fue reprogramada la sesión legislativa convocada para las 9:00 de la mañana para instalar la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional.
Una hora después de la convocatoria inicial, Tomás Vaquero, ministro de Gobernación, Descentralización y Justicia, quien dirige la sesión, anunció que las bancadas de los partidos Nacional y Liberal solicitaron la reprogramación.
Vaquero hizo un llamado a los 128 diputados para que tomaran asiento en sus respectivos curules. Tras varios intentos por iniciar la sesión, el funcionario transmitió el saludo enviado por la presidenta Xiomara Castro a los congresistas electos.
Posteriormente, Vaquero informó que los jefes de bancada solicitaron un receso de tres horas con el objetivo de continuar las conversaciones y alcanzar consensos para la conformación de la junta provisional.
Los 128 diputados del Congreso Nacional electos para el periodo 2026-2030 eligen hoy la junta directiva provisional previo a la instalación de la primera legislatura.
Con la presencia de parlamentarios reelectos y otros primerizos, las tres bancadas mayoritarias (Liberal, Nacional y Libre), la sesión comenzó tras atrasos matizados por los cabildeos previos entre nacionalistas y liberales.
La jefatura del hemiciclo se definirá entre el nacionalista Tomás Zambrano, cuya candidatura resonó desde el inicio, y el liberal Jorge Cálix, quien emergió como la propuesta sorpresa desde las filas rojiblancas.
Luego de la elección de la junta provisional se dará paso a la instalación de la junta directiva en propiedad. Esta última marcará oficialmente el inicio del período legislativo 2026-2030 del Congreso Nacional.
Ayer cerró la legislatura presidida por Luis Redondo (2022-2026), marcada por cismas y parálisis legislativa, además de que llegó al cargo mediante la fuerza al no obtener los votos necesarios.
Las negociaciones se han extendido durante varios días debido a la falta de una mayoría absoluta. El Partido Liberal sostiene que debe presidir el Congreso como una forma de honrar el respaldo recibido en las urnas y garantizar el equilibrio de poderes, mientras que el Partido Nacional impulsa a su candidato, Tomás Zambrano, para encabezar la presidencia legislativa en el período 2026-2030.
Inicialmente, los liberales barajaban los nombres de Yuri Sabas y Marlon Lara; sin embargo, en horas de la noche cobró fuerza la postulación de Jorge Cálix, inscrito tras la renuncia de Samuel García a su diputación por Olancho.
La noche del martes, los diputados liberales sometieron a votación las tres candidaturas. Cálix obtuvo la mayoría con 24 votos de los 41 congresistas del partido, seguido de Sabas, con 13, y Lara, con cuatro. Además, Cálix fue electo jefe de bancada del Partido Liberal.
Una vez elegido su candidato, liberales y nacionalistas pactaron seguir con las negociaciones para definir al ungido definitivo, pero hasta las 10:00 de la noche no habían determinado un candidato en común.
Más temprano, el diputado Yuri Sabas confirmó que, de no lograrse un consenso para presentar una planilla unificada, las propuestas serán sometidas a votación en el Pleno. “Estamos tratando de hacer entender que el país necesita que el Partido Liberal administre el Congreso. Si no hay consenso, serán los 128 diputados quienes decidan”, expresó.
Entre los cabildeos se oye que, por antigüedad, capacidad de negociación y control de acuerdos, Tomás Zambrano aparece como favorito para asumir la presidencia, pero dirigentes del Partido Liberal han coincidido que están abiertos a ayudar a que el Gobierno camine, pero a través de una junta directiva presidida por el Partido Liberal para generar equilibrio.
Organizaciones de sociedad civil también han fijado su postura. Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia en la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) , señaló que esperan un Congreso que desmilitarice el debate político, elimine prácticas como subvenciones y fondos discrecionales, reforme la Ley de Contratación del Estado y fortalezca el ejercicio civil del poder.
“El nuevo Congreso tiene mucho por hacer y cuenta con las herramientas para hacerlo, todo dependerá de la voluntad política. Si existe, la reconoceremos, si no, los vigilaremos, como lo hicimos con el Congreso saliente”, advirtió.