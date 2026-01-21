Fuerte resguardo en el Congreso previo a elección de junta provisional

Tegucigalpa.

El Ejército de Honduras ejerce un riguroso dispositivo de seguridad en el Parlamento a pocas horas de que se instale el nuevo período legislativo, para evitar eventuales brotes de violencia ante el rechazo del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) a los resultados de las elecciones del pasado 30 de noviembre. Desde la semana pasada las Fuerzas Armadas comenzaron a tomar el control de la seguridad en la sede del Parlamento, en Tegucigalpa, reforzando a la Policía Nacional, pero el dispositivo aumentó este martes con un doble cordón de militares, provistos de fusiles automáticos, que no permiten el ingreso a los predios de ese poder del Estado, salvo a personal autorizado.

El incremento de los militares acordonando el Parlamento se produjo luego de que en la madrugada de hoy fue quitada una larga valla de alambre que había sido colocada la semana pasada por instrucciones del presidente del Legislativo, Luis Redondo, quien tampoco reconoce los resultados de las elecciones generales de noviembre y el lunes le pidió nuevamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) un nuevo conteo de más de 19.000 actas electorales.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, reiteró hoy que la petición de Redondo no procede porque ya hubo una declaración oficial de las pasadas elecciones. Las vallas de alambre, reforzadas con tubos, comenzaron a ser soldadas el lunes, al parecer también por instrucciones de Redondo, pero fueron quitadas en la madrugada de hoy, según fuentes extraoficiales por las Fuerzas Armadas, cuyo jefe del Estado Mayor, Héctor Valerio, ha reiterado que la institución castrense respetará la declaración del CNE y que el 27 de enero habrá un nuevo presidente en Honduras.

Redondo reiteró el lunes su petición aun cuando el CNE, un organismo que es autónomo e independiente, dio a conocer en diciembre los resultados de los comicios y declaró presidente electo al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura. La iniciativa para un nuevo conteo de votos fue propuesta la semana pasada por Redondo, en una sesión extraordinaria con un minoritario grupo de diputados propietarios y suplentes de Libre, negándole el ingreso a más de 70 opositores de los 128 que integran el Parlamento, según sus propias denuncias.