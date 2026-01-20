Finaliza caótica era de Redondo: nuevo Congreso a elegir junta provisional

La junta directiva provisional es el órgano encargado de dirigir las primeras sesiones, validar la instalación formal del Congreso y sentar las bases para la posterior elección de la junta directiva en propiedad. Aunque su carácter es temporal, su conformación suele mostrar las correlaciones de fuerza, los acuerdos políticos y las tensiones internas entre las distintas bancadas.El proceso se desarrolla en un contexto de intensas negociaciones entre los partidos Nacional y Liberal, que han sostenido reuniones, alianzas coyunturales y acuerdos estratégicos con el objetivo de asegurar posiciones clave dentro de la estructura legislativa, en un escenario donde ninguna bancada cuenta por sí sola con la mayoría absoluta de 65 votos.La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que, al inicio de cada período, el Congreso debe instalarse formalmente mediante la elección de una junta directiva provisional encargada de conducir las primeras sesiones hasta la elección de la directiva definitiva.La sesión de este miércoles se abrirá con la verificación de la presencia de los diputados electos y la constatación del quórum mínimo requerido para la validez de las decisiones. Posteriormente, los legisladores rendirán juramento, acto indispensable para quedar legalmente habilitados, ya que sin este requisito ninguna votación tendría efecto jurídico.Una vez juramentados se declarará formalmente instalado el Congreso Nacional, dando inicio oficial al período legislativo 2026-2030.El artículo 194 de la Constitución de la República establece que los diputados electos deben reunirse en juntas preparatorias para elegir la junta directiva provisional, la cual está conformada únicamente por tres cargos: presidente, vicepresidente y secretario.Este acto está previsto para iniciar a las 10:00 de la mañana y será presidido por el titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, o, en su defecto, por un juez.Durante la sesión, los partidos y bloques legislativos presentarán sus respectivas planillas, resultado de negociaciones previas y acuerdos de última hora. Antes de proceder a la votación, los diputados podrán intervenir para respaldar o cuestionar las propuestas, abrir debates sobre legitimidad y reglamento interno, así como presentar mociones de orden, suspensiones o solicitar recesos para continuar negociaciones.Para elegir la junta provisional se requiere mayoría simple, es decir, 65 votos, la mitad más uno del total de diputados propietarios electos. El proceso forma parte de dos sesiones preparatorias que concluyen con la instalación de la primera de las cuatro legislaturas del período.Una vez electa, la junta directiva provisional será proclamada oficialmente por la Secretaría de Gobernación, concluyendo así la participación del ministro en el proceso. Los nuevos directivos asumirán de inmediato la conducción del Congreso, cerrarán la sesión y convocarán para el próximo 23 de enero.Según el artículo 195 de la Constitución, el viernes 23 de enero los diputados se reunirán en su última sesión preparatoria para elegir la junta directiva en propiedad, integrada por presidente, vicepresidentes, vicepresidentes alternos, secretarios, prosecretarios y secretarios alternos.Ese día, el Pleno procederá a la elección de la directiva definitiva, luego de que las bancadas presenten sus planillas, las cuales serán sometidas a debate, discusión y votación. La planilla ganadora deberá obtener al menos 65 votos.El 25 de enero se realizará la instalación de la primera legislatura en una sesión solemne a la que se invitará a autoridades de los distintos poderes del Estado. En ese acto, el nuevo presidente del Legislativo declarará: <i>“</i>El Congreso Nacional se declara constitucionalmente instalado”.Posteriormente, el 27 de enero, el presidente del Congreso juramentará al nuevo presidente del Poder Ejecutivo, Nasry Juan Asfura Zablah, del Partido Nacional.