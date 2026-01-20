Entre Tomás Zambrano y Jorge Cálix saldría el nuevo presidente del Congreso

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional se encamina este miércoles 21 de enero a uno de los momentos más determinantes del nuevo período legislativo: la elección de la Junta Directiva Provisional, un paso importante para la organización interna del hemiciclo y para marcar quién asumirá la titularidad en los próximos cuatro años. La jefatura del hemiciclo se definirá entre el nacionalista Tomás Zambrano, cuya candidatura resonó desde el inicio, y el liberal Jorge Cálix, quien emergió como la propuesta sorpresa desde las filas rojiblancas.

Desde tempranas horas de este martes, el centro de Tegucigalpa y los alrededores del Congreso Nacional permanecieron completamente militarizados, como parte de un dispositivo de seguridad destinado a evitar disturbios, protestas o interrupciones durante el proceso. Mientras diputados electos recibían sus credenciales en sedes de partidos políticos y los alcaldes en el Consejo Nacional Electoral (CNE), las comisiones de los partidos Nacional y Liberal se reunieron a puerta cerrada en sus sedes y en el Cohep para definir cuál congresista será propuesto oficialmente, afinar consensos y evaluar el impacto político de la decisión que adoptarán.

Negociaciones

Previamente, las comisiones negociadoras de ambos partidos alcanzaron un primer acuerdo político que contempla reformas constitucionales y legales. El Partido Liberal sostiene que debe presidir el Congreso como una forma de honrar el respaldo recibido en las urnas y garantizar el equilibrio de poderes, mientras que el Partido Nacional impulsa a su candidato, Tomás Zambrano, para encabezar la presidencia legislativa en el período 2026-2030. Inicialmente, los liberales barajaban los nombres de Yuri Sabas y Marlon Lara; sin embargo, en horas de la noche cobró fuerza la postulación de Jorge Cálix, inscrito tras la renuncia de Samuel García a su diputación por Olancho. Esta noche, los diputados liberales sometieron a votación las tres candidaturas. Cálix obtuvo la mayoría con 24 votos de los 41 congresistas del partido, seguido de Sabas, con 13, y Lara, con cuatro. Además, Cálix fue electo jefe de bancada del Partido Liberal.Una vez elegido su candidato, liberales y nacionalistas pactaron seguir con las negociaciones para definir al ungido definitivo. Más temprano, el diputado Yuri Sabas confirmó que, de no lograrse un consenso para presentar una planilla unificada, las propuestas serán sometidas a votación en el Pleno.