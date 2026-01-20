  1. Inicio
Iroshka felicita a Jorge Cálix por su designación a presidir el Congreso Nacional

La diputada Iroshka Elvir destacó la elección democrática dentro de la bancada liberal

Fotografía de archivo del excandidato presidencial Salvador Nasralla e Iroshka Elvir junto al diputado Jorge Cálix.
Tegucigalpa, Honduras

La diputada Iroshka Elvir felicitó este martes al diputado Jorge Cálix tras ser designado como el candidato oficial del Partido Liberal para presidir el Congreso Nacional de la República.

A través de su cuenta de X, Elvir destacó la elección democrática dentro de la bancada liberal y resaltó la importancia de mantener la unidad del partido en un momento clave para la instalación de la junta directiva provisional en el Congreso Nacional.

Jorge Calix, el ungido por el PL para buscar la presidencia del Congreso Nacional

“Felicito al compañero Jorge Cálix, electo democráticamente a lo interno de nuestra bancada, como candidato del glorioso Partido Liberal para presidir el Congreso Nacional. Liberales, unidos somos invencibles”, escribió Elvir en su mensaje.

La designación de Cálix ocurre mientras las distintas bancadas negocian posiciones y alianzas de cara a la conformación de la junta directiva del Congreso, que tendrá la responsabilidad de dirigir este poder del Estado en el período 2026-2030.

Con la designación de Cálix, el Partido Liberal busca completar los 65 votos que requiere la moción y que no llega ya que hasta el momento solo mantiene la votación de 41 de sus congresistas.

El Congreso Nacional de Honduras estará representado por 49 diputados del Partido Nacional, 41 del Partido Liberal, 35 de Libertad y Refundación 2 del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata de Honduras (Pinu) y 1 de la Democracia Cristiana

