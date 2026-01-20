Iroshka felicita a Jorge Cálix por su designación a presidir el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras

La diputada Iroshka Elvir felicitó este martes al diputado Jorge Cálix tras ser designado como el candidato oficial del Partido Liberal para presidir el Congreso Nacional de la República. A través de su cuenta de X, Elvir destacó la elección democrática dentro de la bancada liberal y resaltó la importancia de mantener la unidad del partido en un momento clave para la instalación de la junta directiva provisional en el Congreso Nacional.

“Felicito al compañero Jorge Cálix, electo democráticamente a lo interno de nuestra bancada, como candidato del glorioso Partido Liberal para presidir el Congreso Nacional. Liberales, unidos somos invencibles”, escribió Elvir en su mensaje. La designación de Cálix ocurre mientras las distintas bancadas negocian posiciones y alianzas de cara a la conformación de la junta directiva del Congreso, que tendrá la responsabilidad de dirigir este poder del Estado en el período 2026-2030.

Tenemos el deber histórico para que nuestra institución dirija el primer poder del... — Iroshka Elvir Diputada (@IroshkaElvir) January 21, 2026