"Negocié con jefes de maras en la Rivera Hernández y salvé a jóvenes que iban a liquidar"

Arnold estudió en la escuela José María González Rosa; su padre trabajaba en una textilera ubicada en el centro de la ciudad, pero el empleo garantizaba lo básico, como útiles escolares, comida, techo, hasta que la fábrica misteriosamente se incendió y con el fuego se consumió también la seguridad económica.Cuando Arnold llegó a la Rivera Hernández tenía ocho años y la certeza que ya nada sería igual. No encontró casa, solo halló cuatro postes de madera clavados en la tierra, ese era el nuevo hogar para él y su familia.