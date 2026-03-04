$!Más de L748 millones pagados sin acceso a emergencias ni cirugías en el IHSS

San Pedro Sula, Cortés

Gladis Aguilar tiene cuatro meses de embarazo. Viajó en motocicleta durante una hora desde uno de los campos de la aldea Urraco Pueblo para ser atendida en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de El Progreso, Yoro, municipio vecino de San Pedro Sula. El IHSS cuenta con un edificio administrativo donde únicamente brindan el servicio de consulta externa. Aguilar apenas está comenzando sus controles médicos porque esperaba la permanencia laboral de su esposo en la empresa donde trabaja.

“Me va a tocar ir a parir al seguro en San Pedro Sula, porque aquí solo consulta; uno no está preparado para una emergencia. Aquí me atendieron bien, pero creo que no está bien que no atiendan emergencias para la gente que paga seguro”, expresó Gladis Aguilar a LA PRENSA. Desde 2023, los derechohabientes en El Progreso enfrentan una grave carencia de atención especializada y cirugías, pese a que el sector privado, representado por unos 800 patronos y sus colaboradores, aportan alrededor de 22 millones de lempiras mensuales al sistema.

Los usuarios se quejan por tener que ir hasta San Pedro Sula

Adolorido y con dificultad para subirse a su motocicleta, José Portillo salía de su consulta médica por bronquitis. “Es la segunda vez que vengo aquí, bendito sea Jehová que nunca he ocupado más”, comentó al referirse a que en el edificio no se atienden emergencias. “Ahí estaban las señoras quejándose porque no hay otros servicios; aquí no extienden incapacidad. Si alguien tiene un accidente tiene que ir a San Pedro por la incapacidad”, contó a este rotativo. Resignado, Portillo manifestó que una mejora del servicio de salud está en manos del Gobierno y que, como ciudadanos, “nada se puede hacer; pagamos seguro social, es el Gobierno que tiene que hacer algo”. El procedimiento en el seguro es el siguiente: los derechohabientes se anotan y posteriormente suben al segundo nivel a consulta externa. El uso de la mascarilla es obligatorio. Algunos usuarios reciben parte de los medicamentos que se les recetan; otros quedan pendientes por falta de abastecimiento en las farmacias.

También faltan medicamentos

Teófilo Santos, de 84 años, trabajó durante 40 años como cortero en las bananeras. Pese a su edad, pedalea por horas su bicicleta, su medio de transporte. Con una pequeña mochila al hombro, sale del hospital con algunos de sus medicamentos, aunque le quedaron debiendo otros. “Casi no hay medicamentos, venía por la presión. Me recetaron tres medicamentos, pero hay uno que no hay; me dijeron que viniera el otro mes. En el Seguro Social de San Pedro Sula sí hay esos medicamentos, pero son grandes filas las que se hacen y yo, a mi edad, no quiero estar haciendo tanta fila”, dijo Teófilo Santos. Santos resiente la falta de un servicio completo de salud al alcance. “No me explico por qué no hay otros servicios para uno que vive aquí”, lamentó.

Son miles de derechohabientes, junto con sus dependientes, los que se ven afectados por la falta de un hospital que cumpla con todos los servicios y no solo brinde consulta externa. Esto los obliga a trasladarse al hospital regional ubicado en el bulevar del norte en San Pedro Sula, lo que implica gasto de tiempo y dinero y además presiona aún más la demanda del centro asistencial, que recibe usuarios de todos los municipios del Valle de Sula.

Sin servicio subrogado desde abril de 2023

El municipio de El Progreso se quedó sin servicio subrogado en abril de 2023, tras finalizar el contrato con Clínicas Médicas del Norte, hoy llamada Clínicas Médicas Abba. Clínicas Médicas del Norte proveyó atención de segundo y tercer nivel desde 2018 y atendía a más de 1,500 afiliados mensuales, además de cirugías y emergencias. Contaba con cinco especialidades: traumatología, ginecología, pediatría, medicina interna y cirugía general. Raúl Cárcamo, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso (CCIP), declaró que muchos colaboradores están en contra de afiliarse al Seguro Social porque significa un doble gasto, ya que les deducen por un servicio que no reciben o reciben a medias, lo que los obliga a acudir a clínicas privadas. El IHSS realizó dos licitaciones públicas para que clínicas privadas participaran y poder ofrecer el servicio subrogado; sin embargo, ambas fracasaron, pese a que en la segunda mejoraron el tarifario de servicios médicos. Cárcamo sostuvo que, aunque mejoren las tarifas, las clínicas no quieren trabajar con el Estado porque se atrasan en los pagos. Agregó que la construcción de un hospital regional en El Progreso no debe verse como algo imposible, por la contribución millonaria que genera el municipio. “Simplemente ha faltado voluntad política”, aseveró Raúl Cárcamo. En abril de 2026 se cumplirán tres años con servicios suspendidos, periodo en el que el sector privado y sus colaboradores han pagado más de 748 millones de lempiras por consulta externa y medicamentos básicos.

“Es injusto porque la gente paga y no recibe buena atención; una emergencia, una cirugía, un parto, exámenes, todo eso no existe en la ciudad, pero el cobro sí existe mes a mes y si una empresa o un colaborador no se quiere afiliar hay multas”, lamentó Cárcamo. El líder empresarial compartió que hay empresas que han tenido que contratar a un médico privado para atender a sus colaboradores, ya que si se trasladan a San Pedro Sula pueden tardar más tiempo, lo que reduce la productividad y encarece los costos laborales.

Licitaciones fracasadas, construir un hospital es la esperanza de El Progreso

Álvaro Paz, jefe de la Unidad de Sistemas Locales de Seguridad Social (SILOSS), informó a LA PRENSA que de los municipios que faltaban por tener servicios subrogados, solo El Progreso no ha logrado una licitación exitosa.

A finales de 2025, el IHSS reabrió sus servicios subrogados en el Hospital del Caribe, en Puerto Cortés, tras dos años de inactividad. En septiembre de 2025 se inauguró una nueva Clínica Regional/Policlínico del IHSS en el barrio Mercedes de Santa Rosa de Copán. “En El Progreso no quisieron las clínicas participar; ahí yo pienso que las autoridades tienen que tomar la decisión y hacer clínica propia porque no se puede pagar más. El Seguro ya está pagando conforme a lo que cuesta realmente una atención; pagar más sería sobrevalorar”, expresó Álvaro Paz. Paz insistió en que las clínicas no quisieron participar en la licitación, pese a que se mejoraron las tarifas a precios competitivos en el mercado. “Construir un hospital no es tan fácil; mientras tanto la gente debe viajar a San Pedro. Este nuevo gobierno debe lanzar una nueva licitación”, apuntó.