Nueva Ley Agropecuaria promete generar más de 240,000 empleos

En entrevista con <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/" target="_blank">LA PRENSA</a>, Barahona explicó que la solicitud fue planteada a Tomás Zambrano como presidente del Congreso Nacional, y ante el presidente de la República, Nasry Asfura, aunque considera que debe convertirse en un proyecto de ley para reactivar el campo.“Lo que dije es cierto, hay más de 100 mil <b>productores agrícolas </b>que están en la central de riesgo; la agricultura es el único rubro a nivel nacional que produce trabajo en los 18 departamentos de Honduras y lastimosamente el monopolio que tienen los intermediarios hace que estos productores pierdan”, aseveró.Barahona indicó que es necesario que estos productores endeudados puedan acceder a nuevos fondos; de lo contrario, es muy difícil que se recuperen.Para la elaboración de la Ley de Reactivación y Rehabilitación del Sector Agropecuario, el Congreso Nacional creó una comisión especial. Sus integrantes ya sostuvieron las primeras reuniones con productores que forman parte de la<b> Plataforma Nacional Agroalimentaria.</b>