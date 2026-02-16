$!Sector agro demanda L5,000 millones en créditos y seguridad jurídica

San Pedro Sula, Cortés

El sector agro de Honduras requiere al menos 5,000 millones de lempiras en créditos para continuar produciendo y generando empleo. Enfrenta múltiples necesidades; sin embargo, algunas son prioritarias. Entre las que se destacan el acceso a financiamiento, el combate a las invasiones que atentan contra la seguridad jurídica, el fortalecimiento de los sistemas de riego, la implementación de alternativas para contrarrestar los efectos del cambio climático y la descentralización del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), que, a juicio de productores, se ha politizado.

Estas y otras solicitudes fueron planteadas por empresarios de la agricultura y la ganadería a Moisés Molina Guillén, ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), quien aseguró estar anuente a atender la problemática de productores y agroindustriales. Jorge Ulloa, presidente de la Asociación Hondureña de Agroindustriales (ASHDA), declaró que son cuatro los ejes que deben prevalecer: seguridad jurídica, frenar las invasiones, descentralizar Senasa —por ser un ente eminentemente técnico y que “debe estar fuera de la mano política”— y fortalecer la logística e inversión. Ulloa detalló que el financiamiento debe ser especializado y diferenciado, debido a que es una actividad riesgosa por los cambios climáticos, inundaciones, plagas y otros factores. “El agro necesita una inversión inmediata de cinco mil millones de lempiras y una inversión continua de por lo menos siete a ocho mil millones de lempiras”. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse La propuesta es que el agricultor y ganadero primario pueda acceder a préstamos con tasas de interés del 4%; la agroindustria, entre el 6% y 7%; y el sector comercial, una tasa más alta, pero diferenciada, con períodos de gracia de dos a cuatro años. “El agro es altamente riesgoso y debe ser apoyado por el Gobierno con una sola visión: garantizar la seguridad alimentaria, que es parte de la seguridad nacional”, apuntó Ulloa. Entre lo manifestado por los empresarios en la reunión realizada en San Pedro Sula está el fortalecimiento del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) para acceder a fondos destinados a la producción. Sin embargo, señalaron que para lograrlo se debe frenar el traslado de utilidades al Banco Central de Honduras (BCH), que ascienden a unos 900 millones de lempiras anuales, recursos que —según indicaron— podrían destinarse al apoyo de la producción y la vivienda. Uno de los representantes del sector palmero denunció que hay 20,000 hectáreas de palma invadidas, incluyendo áreas que se han dejado de atender debido a las ocupaciones. A esto se suman los efectos del cambio climático y las plagas. “Esto nos ha llevado a perder la confianza y no atender las fincas, porque quién quiere fertilizar si cuesta entre 700 y 800 dólares por hectárea. La productividad ha caído en un 30%”, lamentó el empresario.

“El tema de seguridad jurídica se ha venido discutiendo por años; es hora de resolverlo", Santiago Ruiz, exministro de la SAG

Destacó que en Honduras no hay nuevas plantaciones ni nuevas áreas productivas debido a las invasiones. “Son billones los que hemos perdido. Esta es la segunda emboscada de invasiones que enfrentamos; la primera fue hace 10 a 15 años y no hay nadie haciendo nada. Recordemos que el 50% de la palma es producida por pequeños productores que tienen de cinco a diez hectáreas”, afirmó. Sobre este tema, el ministro de la SAG aseguró que está en agenda abordarlo con el presidente de la República, Nasry Asfura. “Esperamos tener una respuesta que satisfaga. Ustedes saben que es una cuestión social que hay que abordar con mucha prudencia”, expresó el funcionario a los empresarios. Héctor Ferreira, presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), declaró que en cuatro años se retrocedió 30 años en la agricultura, por lo que consideró necesario trabajar de la mano con el Gobierno para impulsar estabilidad y crecimiento en un sector que genera miles de empleos en el país. Ferreira indicó que es importante que las empresas agroindustriales compren producto nacional y no operen únicamente como empresas comerciales importando productos de otros países. “Fueron cuatro años difíciles. Recientemente, un empresario me decía que tuvo que pagar 10 millones de lempiras en multas en aduanas porque no le agilizaron el desaduanaje; todavía está en pleito legal, algo que no debe suceder si las reglas están claras”, señaló. Una de las propuestas para enfrentar las invasiones es la creación de bancos de tierra para ofrecer terrenos a productores con necesidad, de manera ordenada y legal. Sin embargo, advirtió que “hay otros intereses que van amarrados a invadir tierras productivas, tierras que ya están produciendo; es lo más fácil”, aseveró Ferreira.

Lograr la simplificación administrativa

Los empresarios pidieron conocer en qué etapa se encuentra el censo agropecuario, con el fin de contar con datos reales para una planificación estructurada. También señalaron cuestionamientos sobre la mesa sectorial creada para tratar el tema de invasiones, que —según indicaron— no ha tenido resultados. Santiago Ruiz, exministro de la SAG, manifestó que uno de los ejes fundamentales es lograr la simplificación administrativa en instituciones como Senasa, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa), especialmente en lo relacionado con permisos que calificó como engorrosos. “El tema de seguridad jurídica se ha venido discutiendo por años; es hora de resolverlo. Recuerden la mesa agraria, se anunció con bombos y platillos y los resultados fueron prácticamente nulos”, expresó Ruiz.

“El agro es altamente riesgoso y debe ser apoyado por el Gobierno con una sola visión: garantizar la seguridad alimentaria", Jorge Ulloa, presidente de la ASHDA

Ruiz indicó que el bono tecnológico —que, según dijo, “de tecnológico no tiene mucho”— busca modernizar la agricultura, pero consideró que no debería retirarse al menos este año. “Se debe hacer una transición antes de quitar el bono y definir cómo se focaliza”, opinó.