$!Sector agro demanda L5,000 millones en créditos y seguridad jurídica

Destacó que en Honduras no hay nuevas plantaciones ni nuevas áreas productivas debido a las<b> invasiones</b>. “Son billones los que hemos perdido. Esta es la segunda emboscada de invasiones que enfrentamos; la primera fue hace 10 a 15 años y no hay nadie haciendo nada. Recordemos que el 50% de la palma es producida por pequeños productores que tienen de cinco a diez hectáreas”, afirmó.Sobre este tema, el ministro de la SAG aseguró que está en agenda abordarlo con el <b>presidente de la República, Nasry Asfura.</b> “Esperamos tener una respuesta que satisfaga. Ustedes saben que es una cuestión social que hay que abordar con mucha prudencia”, expresó el funcionario a los empresarios.Héctor Ferreira, presidente de la <b>Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH),</b> declaró que en cuatro años se retrocedió 30 años en la agricultura, por lo que consideró necesario trabajar de la mano con el Gobierno para impulsar estabilidad y crecimiento en un sector que genera miles de empleos en el país.Ferreira indicó que es importante que las empresas agroindustriales compren producto nacional y no operen únicamente como empresas comerciales importando productos de otros países.“Fueron cuatro años difíciles. Recientemente, un empresario me decía que tuvo que pagar 10 millones de lempiras en multas en aduanas porque no le agilizaron el desaduanaje; todavía está en pleito legal, algo que no debe suceder si las reglas están claras”, señaló.Una de las propuestas para enfrentar las invasiones es la creación de bancos de tierra para ofrecer terrenos a productores con necesidad, de manera ordenada y legal. Sin embargo, advirtió que “hay otros intereses que van amarrados a invadir tierras productivas, tierras que ya están produciendo; es lo más fácil”, aseveró Ferreira.