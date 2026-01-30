Juramentan a Moisés Molina como titular de la SAG

En un acto oficial realizado la noche del jueves, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, tomó juramento a Moisés Abraham Molina como nuevo titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
La juramentación contó también con la participación de la ministra de Gobernación, Zulmi Ortez, quien acompañó al mandatario durante la incorporación del funcionario al gabinete.
Molina asumirá formalmente sus funciones este viernes, cuando se presente ante las autoridades y el personal de la SAG para iniciar su gestión.
El nuevo ministro cuenta con experiencia en el sector agropecuario, ya que se desempeñó como representante del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) en Honduras y ocupó el cargo de subsecretario de la misma institución en 2014.
Durante la misma jornada, el gobernante juramentó al ingeniero Virgilio García como director de Dicta, entidad vinculada al desarrollo tecnológico del agro.