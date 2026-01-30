Juramentan a Moisés Molina como titular de la SAG

Tegucigalpa.

En un acto oficial realizado la noche del jueves, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, tomó juramento a Moisés Abraham Molina como nuevo titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

La juramentación contó también con la participación de la ministra de Gobernación, Zulmi Ortez, quien acompañó al mandatario durante la incorporación del funcionario al gabinete.