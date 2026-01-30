  1. Inicio
  2. · Honduras

Juramentan a Moisés Molina como titular de la SAG

Molina se convierte en el ministro de Agricultura y Ganadería de Honduras. Fue juramentado por el presidente Asfura

Juramentan a Moisés Molina como titular de la SAG

Se desempeñó como representante del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) en Honduras.
Tegucigalpa.

En un acto oficial realizado la noche del jueves, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, tomó juramento a Moisés Abraham Molina como nuevo titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

La juramentación contó también con la participación de la ministra de Gobernación, Zulmi Ortez, quien acompañó al mandatario durante la incorporación del funcionario al gabinete.

Nasry Asfura prioriza reuniones con su gabinete en su tercer día de gobierno

Molina asumirá formalmente sus funciones este viernes, cuando se presente ante las autoridades y el personal de la SAG para iniciar su gestión.

El nuevo ministro cuenta con experiencia en el sector agropecuario, ya que se desempeñó como representante del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) en Honduras y ocupó el cargo de subsecretario de la misma institución en 2014.

Cohep espera convocatoria del Gobierno para definir el nuevo salario mínimo

Durante la misma jornada, el gobernante juramentó al ingeniero Virgilio García como director de Dicta, entidad vinculada al desarrollo tecnológico del agro.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias